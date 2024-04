Ater mette all'asta 8 alloggi nel Veronese per chi intende comprare la prima casa

L’Ater di Verona procede alla vendita, mediante asta pubblica, di otto alloggi residenziali dedicati a chi vuole acquistare la prima casa: sette a Verona e uno a Sommacampagna.

«Sappiamo come sia importante, in questo periodo storico, poter dare alle giovani famiglie la possibilità di acquisire una casa a prezzi accessibili affinché possano guardare al futuro con serenità. Ater in questi anni è sempre stata a fianco dei cittadini più bisognosi e questa modalità di vendita ne è un esempio concreto» chiosa il presidente Matteo Mattuzzi.

La partecipazione all’asta è riservata alle persone fisiche che intendono comperare la prima casa e che non sono titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione, su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel territorio nazionale.

Le offerte sono consultabili sul sito www.ater.vr.it e resteranno aperte fino al 22 maggio. Gli appartamenti, con le relative pertinenze, sono liberi da persone o cose, con prezzi che variano da 62.000 euro a 124.000 euro, per una superficie catastale che parte da 60 metri quadrati, fino a 130 metri quadrati.

«Chi è interessato - specifica il presidente Matteo Mattuzzi - deve far pervenire la documentazione all’Ater della provincia di Verona e l’aggiudicazione andrà a favore di colui che avrà formulato la migliore offerta».