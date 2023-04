Al Teatro Ristori di Verona il Premio Beatrice 2023

Da sempre Il Premio Beatrice ha come obiettivo la promozione e l'educazione alla solidarietà, propedeutica alla cultura del volontariato, volendo esaltare i valori di generosità, altruismo e rispetto dell'altro. È per questo motivo che quest'anno è stato deciso di dedicare la serata del 22 Aprile al Teatro Ristori di Verona ad un'opera straordinaria, che dell'amore verso il prossimo ne ha fatto una missione di vita: l'Oncoematologia Pediatrica della Casa Sollievo della Sofferenza, struttura sanitaria creata e inaugurata da Padre Pio il 5 maggio 1956

I presentatori dell’evento, patrocinato dal Comune di Verona, saranno Luca Abete e Manola Moslehi speaker di punta di Radio Italia, mentre riceveranno il Premio Beatrice (opera realizzata dal maestro orafo Michele Affidato) l'oncoematologa Raffaela De Santis per l'Oncoematologia Pediatrica Casa Sollievo della Sofferenza – Opera Padre Pio , l'autore e giornalista Rai Stefano Buttafuoco, la Nazionale Italiana Comici, Massimiliano Sechi speaker Motivazionale, Coach e Formatore Fondatore della NOEXCUSES Academy e l'Hellas Verona Foundation. Saranno presenti artisti di rilievo, tra i quali Simone Cristicchi, Maurizio Vandelli, Deborah Iurato, Max Cavallari dei Fichi D'India, Giovanni Caccamo, Amara, Paolo Vallesi ed altri ospiti...

Rino Davoli (Presidente il Sorriso di Beatrice odv): “Viste le tante analogie che avvicinano negli obiettivi Il Sorriso di Beatrice e l'Oncoematologia Pediatrica della Casa Sollievo della Sofferenza, vogliamo esprimere il nostro totale supporto a questa realtà destinando loro l'intero ricavato della serata. Ringraziamo inoltre Maurizio e Nadia Toffa, genitori di Nadia Toffa, per aver accettato di ritornare in qualità di ospiti al Premio Beatrice e, ancor di più, un grazie va a Nadia per tutto il bene che ha fatto e che - per mezzo della Fondazione a lei dedicata - sta continuando a fare pur trovandosi insieme alla nostra Beatrice a cui è dedicato il Premio, dall'altra parte del cielo!”.

L'evento sarà preceduto da un'Anteprima Premio Beatrice, spazio dedicato a giovani talenti del canto e della danza selezionati attraverso il Contest Next Generation.

PREMIO BEATRICE - X EDIZIONE, presentano Luca Abete e Manola Moslehi. Sabato 22 Aprile al Teatro Ristori di Verona - Ore 21. Ingresso a offerta libera: www.ilsorrisodibeatrice.it.