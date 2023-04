Sabato 22 aprile un pomeriggio di giochi, contenuti e attività per tutte e tutti! La Festa dei Fiori è un'occasione per stare insieme, divertirci e rendere più belli gli spazi verdi del nostro quartiere.

Ore 14.30 - 18.30.

Ritrovo di fronte alla Palestra della Scuola Elementare Dall’Oca Bianca in via Selinunte 70 - Verona.

Il programma

14.30 - 18.30 Laboratorio con giochi, contenuti e attività a tema ambiente e cambiamenti climatici. Attività per bambini/e a partire dai 6 anni, a cura di CLIMACT! - IN AZIONE PER IL CLIMA

16 - 16.30 Intervento sulla biodiversità. Attività aperta a tutti/e, a cura di WWF Veronese

16.30 - 17.30 Laboratorio di giardinaggio. Attività aperta a tutti/e, a cura di Banco di Comunità di Verona e Cittadini e Cittadine attivi di Borgo Nuovo

14.30 - 18.30 Momenti di gioco e di svago per tutte/i

17.30 - 18 Momento conviviale con la merenda

Per l’occasione munitevi di guanti e di piccoli attrezzi per il giardinaggio. I bambini potranno partecipare solo se accompagnati dai genitori. In caso di maltempo, le attività saranno rimandate. Per informazioni, scrivere un'e-mail a steps@energiesociali.it o chiamare il numero 380-6588503.

L'iniziativa viene proposta a titolo gratuito nell'ambito del progetto S.T.E.P.S. - Shared Time Enhances People Solidarity.

Festa dei fiori in Borgo Nuovo 2023 / Locandina Comune di Verona