A San Bonifacio torna l'Antica Fiera di San Marco

L’Antica Fiera di San Marco ritorna dal 22 al 25 aprile, e lo fa anche quest’anno con un ricco calendario di eventi ed appuntamenti per animare ed allietare il centro storico di San Bonifacio e non solo. Anche per la 146esima edizione della manifestazione, la cui segreteria organizzativa e? curata ancora da Delphi International srl, viene riconfermata la Fiera Campionaria nel cuore della citta?, lungo le vie del centro storico, per arricchire l’offerta commerciale locale con le proposte dell’impresa e dell’artigianato.

La 38esima Mostra Campionaria Est Veronese Produce (che anche quest’anno gode del sodalizio, della collaborazione organizzativa e del lavoro in sinergia con Studio Immagine srl) coinvolgera? i principali luoghi del centro storico. Si sviluppera?, infatti, lungo l’asse di corso Venezia e via Marconi. Sara? quindi una Fiera Campionaria integrata con il tessuto commerciale di San Bonifacio, ma che – come lo scorso anno – coinvolge anche il Parco dei Tigli e l’area del Parcheggio Palu?.

Se le vie del centro saranno dedicate alle esposizioni, il parcheggio Palu? e il Parco dei Tigli, infatti, offriranno tante occasioni di svago, soprattutto per i piu? giovani. Fin da venerdi? 21 aprile ci saranno il confermatissimo lo Street Food, che verra? allestito all’interno del Parco dei Tigli, dove trovera? spazio anche il Pump Music Festival: 5 giorni dedicati interamente alla musica, al divertimento e alla spensieratezza con ottima musica, drink, e voglia di passare del tempo assieme. Un’ampia parte di Parcheggio Palu? verra? poi destinata, come gia? fatto lo scorso anno, al Luna Park, con giostre e attrazioni interamente dedicate a bambini, ragazzi e alle famiglie, che troveranno anche spettacoli ed animazioni nell’area giochi del Parco dei Tigli.

Via Camporosolo tornera? ad essere la via dedicata alle tipicita? del territorio con la Fiera dell’Agricoltura che sapra? integrare le eccellenze alimentari con la creativita? delle attivita? dell’ingegno e dell’hobbystica.

Ovviamente anche Piazza Costituzione sara? un punto fondamentale della Fiera. Li? verra? allestito il palco centrale, con spettacoli tutte le sere. Si aprira? alla grande sabato 22 aprile con la travolgente energia della serata DiscoInferno di Radio 80, mentre domenica 23 sara? la volta dell’attesissima tappa del Bioelectric Tour dell’eclettico Morgan & Megahertz. Si prosegue, poi, lunedi? 24 aprile quando sul palco sara? protagonista il tributo a Michael Jackson con “Jackson One” e martedi? 25 si chiudera? con “Next Generation”, il contest internazionale discografico e di danza.

Riconfermatissimo, infine, il Mercato Straordinario di martedi? 25 aprile, che si sviluppera? in tutte le principali vie del paese dalle ore 8 alle 20, orario nel quale si chiudera? anche la Fiera Campionaria. Street Food, Pump Music Festival e Luna Park, invece, proseguiranno fino alle ore 24.