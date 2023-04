A Dolcè il FestiVal del Gioco

Sabato 22 e domenica 23 aprile FestiVal del Gioco da Tavolo, manifestazione ad ingresso libero e gratuito promossa a Dolcè da Hermete coop e dal progetto Genera della Valdadige in collaborazione con i Comuni di Dolcè e Brentino Belluno e grazie al sostegno di Fondazione San Zeno e la partecipazione dell’Associazione Eclettica. Ricco e trasversale in programma di tornei, giochi, laboratori, conferenze, spettacoli e divertimento assicurato per tutte le età: dagli 0 ai 99 anni, tutti troveranno il gioco che fa per loro: dai bambini di 0-3 anni, che avranno a disposizione un luogo tutto loro e 3 Ludobus carichi di giochi, ai supersenior che si sfideranno in un torneo di bocce.

Per i più appassionati del gioco da tavolo, sono in programma altri tornei (come quello di Risiko sabato notte e quello di “Jungle Speed” la domenica mattina), per i più giovani i party game come “Lupus in fabula”, una caccia al tesoro digitale e un’escape room, giochi di ruolo, tornei di Molky e Bang, e saranno a disposizione tutte le novità a livello internazionale di giochi in scatola per tutta la famiglia e anche in vendita giochi in legno artigianali. E ci saranno tanti laboratori artistici e musicali, percorsi sensoriali e di costruzione dove cimentarsi in attività ludiche e creative. «Il Gioco ha un forte potere di scambio tra mondo adulto ed infantile, di creazione e condivisione di momenti di crescita e di benessere, che sono alla base di una societa? sana e di uno sviluppo sostenibile», spiega Omar Girardi di Hermete coop. che nei propri progetti ha fatto del gioco uno dei principali strumenti educativi e formativi.

E proprio in virtù della funzione educativa del gioco, in questo Festival della Valdadige sono state coinvolte per tempo anche le scuole che, dopo avere fatto un’esperienza in classe, avranno un ruolo anche all’interno del Festival: i bambini delle Scuole d’infanzia di Dolce? e di Rivalta proporranno due memory ispirati al territorio e alla valorizzazione delle differenze culturali a esemplificare come sia importante conoscere le proprie radici e aprire lo sguardo al di fuori del proprio contesto; i bambini della Primaria di Volargne sono stati formati e promossi per l’occasione tutor del gioco da tavolo; i bambini della Primaria di Rivalta presenteranno ai coetanei i giocattoli costruiti da loro in un’ottica di sostenibilita?; infine i ragazzi della Secondaria di primo grado di Peri guideranno un’esperienza di escape room ideata da loro.

Sempre nell’idea del ruolo che ha, e può avere, il gioco nella crescita dell’individuo, negli spazi del Festival ospitato dal PalaDolcè sono previsti appuntamenti formativi per insegnanti, educatori, genitori e per chiunque desideri confrontarsi sul gioco quale strumento educativo in famiglia ed elemento di supporto e prevenzione nelle scuole, ma anche in merito ai rischi del gioco digitale, un tema in forte tendenza al giorno d’oggi.

Inoltre musica e buon cibo accompagneranno le serate. Ecco il programma: https://www.hermete.it/ festival-del-gioco/.