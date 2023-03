Rafting: "Mission 1530: il viaggio fluviale del vescovo Giberti, con visita al Museo dell'Adige"

Le fertili campagne tra Zevio e Albaredo, le isole fluviali, la confluenza dell'Alpone in Adige...è il paesaggio di grande bellezza naturalistica che ci aiuterà a rievocare l'avventurosa navigazione del vescovo Giberti nel 1530 in un territorio all'epoca molto meno ospitale. Faremo tappa a Scardevara di Ronco per visitare la chiesetta romanica dei SS. Filippo e Giacomo, e concluderemo ad Albaredo con la visita di un museo che raccoglie tutto ciò che il fiume ha restituito nei secoli: armi romane e longobarde, preziose ceramiche rinascimentali, oggetti usati da pescatori e barcai, e molto altro.

Prenotazaione obbligatoria via SMS o Whatsapp: cell. 347 6437003 .

. Sabato 22 aprile

Incontro ore 14 Biblioteca Comunale di Albaredo d'Adige (Piazza Aldo Moro 7); imbarco a Perzacco (che raggiungeremo con bus Atv).

Durata: ca 4 ore (di cui 2h rafting)

Prezzo: 15 euro (include guida, bus Albaredo-Perzacco, visita al Museo dell'Adige, caffè) + 10 euro per il Rafting