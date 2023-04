Escursione notturna in alta Lessinia con cena in rifugio

Escursione serale in Lessinia, in una delle sue parti settentrionali più caratteristiche che, durante le limpide giornate invernali, sa dare il suo meglio. Paesaggi primaverili, panorami che spaziano in ogni direzione, malghe e baiti di rara bellezza ma pure alberi monumentali, storie di contrabbando e presenza della fauna selvatica. Un'escursione che prova a racchiudere la bellezza unica dell'altopiano in abito invernale. Tutto questo godendo nel mentre del tramonto. Raggiungeremo un rifugio dove ceneremo per poi rientrare dopo cena in notturna! L'escursione si effettuerà raggiunto il numero minimo di partecipanti. Numero di posti limitato.

RITROVO: ore 16.30, il luogo esatto verrà indicato in fase di iscrizione

DISLIVELLO: 400m circa

LUNGHEZZA: 8 km circa

DURATA: 5 ore

DIFFICOLTA': escursionistica media

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio

CENA: in rifugio tipico

COSTO ESCURSIONE: 20 euro ADULTI, ragazzi tra 10-14 anni 12 euro

GUIDA CERTIFICATA: Alberto Saddi. Guida Ambientale Escursionistica regolarmente iscritta al Registro iIaliano AIGAE; VE366. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.30 DEL GIORNO PRIMA (o fino ad esaurimento posti) Telefonando al numero 379 2532965 Mandando una mail a info@vocidalbosco.com. Mandando un Whatsapp al numero 379 2532965 con scritto nome cognome e iscrizione all'evento. NON È SUFFICIENTE IL PARTECIPERÒ o MI INTERESSA PER CONSIDERARE L'ISCRIZIONE COME CONFERMATA.

MATERIALE OBBLIGATORIO:

- scarponcino o calzature da escursionismo con suola da trekking in buono stato (no “mon boot” o scarpe a suola liscia)

- pantaloni lunghi e abbigliamento a strati (consigliamo calza a maglia se freddolosi e più strati caldi per la parte alta)

- vestiario adeguato alla stagione

- acqua (o the caldo): almeno 1,5 litri

- qualche riserva alimentare (snack, frutta ecc)

- guanti e cappello

- torcia frontale

MATERIALE CONSIGLIATO:

- calze e vestiti di ricambio in auto

- bastoncini telescopici da trekking

- binocolo

-macchina fotografica

CHI SONO - Alberto Saddi, Guida Ambientale Escursionistica, regolarmente iscritta ed assicurata al Registro Italiano delle Guide Ambientali Escursionistiche (con il numero VE366) AIGAE; Naturalista specializzato in Conservazione e Gestione del Patrimonio naturale; Video/Fotografo naturalistico. Professione svolta ai sensi della legge 4/2013.

Foto Alberto Saddi