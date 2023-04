Musica live alle Cantine de l’Arena: il programma dei concerti nel fine settimana

Ultimo mese di programmazione nel locale culto della buona musica a Verona, verso la consueta pausa estiva. Gli appuntamenti live proseguono nel fine settimana. La formula non è cambiata: ogni weekend si può godere dell'energia della musica dal vivo e gustare i più autentici sapori delle Cantine, tra ricette della tradizione veneta e specialità alla griglia.

Il programma

VENERDÌ 21 APRILE ore 22

NICOLA CIPRIANI & BRAD MYRICK “Silver Lining Tour 2023” (Jazz, World Music)

NICOLA CIPRIANI guitar

BRAD MYRICK guitar

Tappa “obbligata” per il tour internazionale di Nicola Cipriani & Brad Myrick, duo di super chitarristi che dal 2018 rappresenta un sodalizio artistico unico tra Stati Uniti e Italia. “Silver Lining” è il loro nuovo album. Introspettivo, vero, profondo e comunicativo. Nicola e Brad raccontano e si raccontano sul palco creando un viaggio musicale e personale che chi ha avuto la fortuna di vivere porta dentro.

SABATO 22 APRILE ore 20

RASSEGNA “DINNER & LIVE MUSIC” (Jazz)

Serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un duo/trio in acustico. Ospiti a sorpresa e improvvisazioni d’ensemble, per creare l’atmosfera ideale alla cena con dell’ottima musica dal vivo.

DOMENICA 23 APRILE ore 19.30

JERRY POPOLO QUARTET “SOUL TIME!” (Jazz)

JERRY POPOLO tenor sax

DANILO MEMOLI piano

NICOLA MONTI double bass

ORESTE SOLDANO drums

Il quartetto propone degli arrangiamenti originali delle più celebri composizioni di Bobby Timmons e Benny Golson, membri dell’ “Art Blakey and the Jazz Messanger” di Art Blakey nel biennio 1958 e 1959, autori di classici immortali come Blues March, Along Come Betty, Stabelmates e Moanin che hanno contribuito a definire il “Blue Note sound”.

