Cosa fare a Verona e in provincia durante il weekend dal 14 al 16 aprile 2023

Numerosi gli appuntamenti da non perdere a Verona e in provincia durante questo weekend. Di seguito vediamo tutte le iniziative più interessanti in programma dal 14 al 16 aprile.

L'EVENTO TOP

Beer Best - Brewery Festival

Dal 14 al 16 aprile è in arrivo a Bussolengo Beer Best - Brewery Festival. Nei tre giorni della manifestazione saranno proposte specialità culinarie e ricercate varietà di birra, accuratamente selezionate e realizzate da micro-birrifici artigianali. Sarà attiva un’ampia area Street Food Gourmet con originali food truck e chef su ruote che proporranno gustosissime specialità. Oltre alla birra sarà possibile degustare i cocktail firmati New Perlage, anche per asporto. Non mancherà poi un’area giochi attrezzata per far divertire i più piccoli.

MANIFESTAZIONI

Una domenica lungo l'Adige

Ritorna a Verona domenica 16 aprile la giornata della sostenibilità "Una domenica lungo l'Adige", iniziativa dedicata alla promozione di una nuova mobilità cittadina. L'evento è in concomitanza della Angels in Run, la manifestazione motoria (corsa o camminata) a scopo benefico che vuole portare luce sul tema della violenza sulle donne. Per la giornata della sostenibilità è previsto un ricchissimo programma di appuntamenti in città.

Incontro con gli Alpaca

Incontro con gli Alpaca al Flover di Bussolengo il 15 e 16 aprile 2023. Nella splendida cornice della Flover Farm di Bussolengo sarà possibile incontrare questi simpaticissimi animali e scoprire tutte le curiosità sul loro mondo e le loro abitudini.

Expo Elettronica e Cerea Benessere

Sabato 15 e domenica 16 aprile appuntamento all’Area Exp di Cerea per un weekend che propone due manifestazioni, apparentemente distanti ma di grande interesse e ricche di benefici per un vasto pubblico. Torna infatti la fiera dell’elettronica, da questa edizione a cura di Expo Elettronica. Con lo stesso ticket d’ingresso, inoltre, si potrà visitare anche il nuovo evento Cerea Benessere, con un padiglione dedicato alle discipline olistiche, al benessere e alla sostenibilità ambientale.

Il Campo dei tulipani

A Bussolengo si ripete l’incanto della fioritura e della raccolta dei tulipani. Un’esperienza alla portata di tutti da non lasciarsi sfuggire. Torna a fiorire il "Campo dei tulipani" dal 25 marzo al 23 aprile con due importanti novità: la nuova sede presso la Flover Farm e il numero dei bulbi messi a dimora in autunno, ben 200mila, il doppio rispetto alle edizioni precedenti.

MUSICA

Beethoven e Mendelssohn

La danza e la Riforma: la sinfonia più scatenatamene dionisiaca dell’austero Beethoven viene accostata in modo originale a quella più rigorosa del brillantemente eclettico Mendelssohn. È ciò che propone questo fine settimana, per il suo ritorno a Verona, il maestro romano Antonio Pirolli al Teatro Filarmonico di Verona nell'atteso quinto concerto della stagione di Fondazione Arena.

Uri Caine

Al Teatro Ristori di Verona concerto da non perdere sabato 15 aprile con il grande Uri Caine e il suo jazz colto ed eclettico. Caine si muove tra tradizionale e avanguardia, improvvisazione libera, composizione classica e decostruzione, musica da camera acustica e groove elettrici: un percorso, il suo, che attraversa il confine dei diversi generi musicali con naturalezza, esplorando tutte le direzioni e gli estremi della "possibilità artistica".

Dragon Fly

I Dragon Fly, la band di Andrea Gotti, voce e leader, venerdì sera è protagonista al ristorante pizzeria Vecchia Rama a San Peretto di Negrar.

Nicola Cipriani & Brad Myrick

Sabato 15 aprile sarà la magnifica Sala degli Affreschi nel Municipio di Sommacampagna ad ospitare l’ultimo incontro della mini rassegna concertistica Dentro la musica, organizzata dalla Scuola di musica e teatro A. Salieri in collaborazione con il Comune di Sommacampagna e il Polo Culturale Caselle. In programma il concerto "Silver Lining" che presenta il nuovo Cd del duo di chitarre Nicola Cipriani & Brad Myrick.

Musica live alle Cantine de l'Arena

Venerdì 14 aprile alle ore 22 Stephanie Ocean Ghizzoni "Lettere Dalla Luna" (omaggio a Lucio Dalla) : un viaggio all'interno dell'enorme eredità artistica di Lucio Dalla e nasce dal desiderio di regalare una personale visione del suo mondo pieno di suoni e di immagini, e dei suoi personaggi straordinari e bizzarri.

: un viaggio all'interno dell'enorme eredità artistica di Lucio Dalla e nasce dal desiderio di regalare una personale visione del suo mondo pieno di suoni e di immagini, e dei suoi personaggi straordinari e bizzarri. Domenica 16 aprile alle ore 19.30 Bengi Soul Trio (La Voce dei Ridillo alla Ricerca del Soul Italiano): nel mondo musicale degli anni ’60-‘70 era prassi comune fare la versione italiana dei grandi successi internazionali; da qui parte il progetto di ricerca del Bengi Soul Trio che interpreta anche con nuove sonorità questo speciale repertorio.

Hillbilly Soul

Le Hillbilly Soul funzionano sempre, soprattutto da quando hanno preparato anche musica degli anni Sessanta. Nuovo appuntamento da non perdere sabato sera alla Vecchia Rama a San Peretto di Negrar.

TEATRO

Taxi a due piazze

Per la rassegna "Divertiamoci a Teatro" è in programma al Teatro Nuovo di Verona, sabato 15 e domenica 16 aprile, lo spettacolo "Taxi a due piazze", di Ray Cooney con Barbara D’Urso e Rosalia Porcaro, per la regia di Chiara Noschese. Una produzione Enfi Teatro.

Bacialo Kate! - Una bisbetica in scena

La CMT Musical Theatre Company torna in scena sabato 15 e domenica 16 aprile al Teatro Camploy di Verona con "Bacialo Kate! - Una bisbetica in scena". Due attori, Fred Graham e Lilli Vanessi, un tempo marito e moglie, si trovano ad interpretare rispettivamente Petrucchio e Kate (Caterina) a Broadway nella versione musicale della commedia shakespeariana "La bisbetica domata".

Clitemnestra

Sabato 15 aprile alle ore 20.30 presso Fuori Binario a Verona va in scena lo spettacolo "Clitemnestra", ispirato al mito di Agamennone e degli Atridi.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

I tre moschettieri: D'Artagnan - «D'Artagnan, giovane e vivace guascone, viene dato per morto dopo aver cercato di salvare una ragazza da un rapimento. Quando arriva a Parigi, cerca in tutti i modi di scovare gli aggressori ma non sa che la ricerca lo condurrà nel cuore di una vera guerra che mette in gioco il futuro della Francia». Regia: Martin Bourboulon.

«D'Artagnan, giovane e vivace guascone, viene dato per morto dopo aver cercato di salvare una ragazza da un rapimento. Quando arriva a Parigi, cerca in tutti i modi di scovare gli aggressori ma non sa che la ricerca lo condurrà nel cuore di una vera guerra che mette in gioco il futuro della Francia». Regia: Martin Bourboulon. Scordato - «La vita di Orlando, mite accordatore di pianoforti, tormentato da dolori alla schiena, cambia quando incontra Olga, un'affascinante fisioterapista, che gli diagnostica una contrattura "emotiva" e gli chiede di portarle una sua foto da giovane, così che lei possa aiutarlo a risolvere i suoi problemi». Regia: Rocco Papaleo.

MOSTRE

"Stone Light Streets" all'oasi naturalistica di Ponton

La nuova edizione sarà inaugurata venerdì 14 aprile. La dimensione umana in equilibrio con arte e natura sullo sfondo dello scrosciare del fiume. Il percorso naturalistico all’oasi di Ponton, a Sant'Ambrogio di Valpolicella, rivive con opere di luce e sculture degli studenti dell’Accademia di Belle Arti statale di Verona, che si alternano con quelle di scultori affermati. Va in scena, per la terza edizione "Stone Light Streets - Human dimension, Arte, natura e cultura", organizzata dall'Accademia di Belle Arti con l'associazione culturale e ambientalista Nour.

Il mio Purgatorio. Dante profeta di speranza

Conduce nel "secondo regno" la mostra multimediale "Il mio Purgatorio. Dante profeta di speranza", visitabile dall'1 aprile al 31 maggio 2023 negli esclusivi spazi di Castel San Pietro, a Verona. L’imponente edificio ottocentesco che domina dall’alto la città, oggi proprietà di Fondazione Cariverona, ospita un evento tanto importante quanto originale: il viaggio di Dante Alighieri tra le sette balze della montagna del Purgatorio. Parole, video e suoni in un dialogo tra passato, presente e modernità che continua ad avere per protagoniste le giovani generazioni.

Piero Dorazio, la nuova pittura. Opere 1963-1968

La mostra dedicata al pittore italiano Piero Dorazio, fra i massimi rappresentanti dell'astrattismo europeo, è in programma a Verona dal 18 dicembre 2022 al 30 aprile 2023. Allestita negli spazi espositivi dalla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e della Galleria dello Scudo, l’esposizione, di carattere strettamente scientifico, è centrata su una selezione di oltre trenta dipinti provenienti dagli eredi dell’artista e da collezioni pubbliche e private.

Animali nel mondo antico

Dal 25 ottobre 2022 all'1 ottobre 2023 un nuovo percorso espositivo sull’importanza degli animali nella storia e nell’arte visibile al Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona con l’esposizione "Animali nel mondo antico". In mostra per la prima volta, oltre alle raffigurazioni in metallo conservate al MATR, alcuni importanti ritrovamenti provenienti dalla Domus romana scoperta durante degli scavi nell’ex cinema Astra in via Oberdan. Esposti 130 oggetti di piccole dimensioni. Dagli animali nell’antico Egitto a quelli idealizzati nel mondo classico per il loro importante ruolo in ambito mitologico e religioso.

"Il respiro della natura/AQUA" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

È l’acqua, fonte di vita e al contempo elemento distruttivo e caotico, la protagonista della nuova esposizione contemporanea allestita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti nello spazio "Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura/AQUA" a cura di Patrizia Nuzzo. L’esposizione sarà visibile al pubblico dal 28 ottobre 2022 fino ad ottobre 2023.

Autodisporsi. Caso e volontà

Presso la galleria di Verona Studio la Città è visitabile dall'1 aprile fino all'1 giugno 2023 la mostra "Autodisporsi. Caso e volontà": una doppia personale con lavori inediti di Emil Lukas e Giorgio Vigna, accompagnata da un testo critico di Marco Meneguzzo.

Enclave

Dal 25 marzo al 29 aprile è visitabile presso LuogoArteContemporanea "ENCLAVE", mostra personale di Tao Han. LuogoArteContemporanea apre i battenti con la personale dell'artista cinese Tao Han, che ben rappresenta la propensione concettuale e creativa del nuovo spazio espositivo per la cultura e la sensibilità orientale.

Personale di Athos Faccincani alla Palazzina Storica

«Dipingere è avere la voglia di dare un’anima al luogo, di infondergli la gioia, la luce, il sole, i colori, perché debba parlare di sé a chi lo guarda esprimendo, attraverso la mia fantasia, la sua spiritualità», afferma il pittore arilicense. Ed è proprio del Lago di Garda, della sua Verona e dei luoghi più belli d’Italia che Athos Faccincani vuole cantare con la sua pittura. La personale, patrocinata dal Comune di Peschiera del Garda, resterà aperta fino all’11 giugno 2023.

Scalfire la Superficie

Si tiene dal 26 marzo al 30 giugno la prima mostra personale organizzata dall’associazione di promozione sociale In Habitat, presso il centro culturale Habitat Ottantatre. "Scalfire la Superficie" è un progetto espositivo che presenta sette lavori inediti dell’artista Max Mondini, realizzati appositamente per gli spazi espositivi di Habitat Ottantatre, curato da Edorado Durante, con la direzione artistica di In Habitat.

Ospitalità. Casa Fioroni ospita Casa Cinquetti

Dal 4 marzo al 16 aprile la Casa Museo della Fondazione Fioroni, con il patrocinio del Comune di Legnago, ospitera? la mostra di Rosabianca Cinquetti: "Ospitalità. Casa Fioroni ospita Casa Cinquetti".