Al Flover di Bussolengo il campo dei 200.000 tulipani

A Bussolengo si ripete l’incanto della fioritura e della raccolta dei tulipani. Un’esperienza alla portata di tutti da non lasciarsi sfuggire. Torna a fiorire il campo dei Tulipani dal 25 marzo con due importanti novità: la nuova sede presso la Flover Farm (a soli 100 metri dal Garden Center) e il numero dei bulbi messi a dimora in autunno, ben 200mila, il doppio rispetto alle edizioni precedenti.

Le varietà presenti sono un centinaio e sbocceranno a scalare e fino a fine aprile; potrete passeggiare tra le estese aiuole, ammirare le specificità dei fiori multicolori e cogliere quelli che più attraggono. Non solo: iniziative speciali per grandi e piccoli daranno la possibilità di trasformare una “semplice” visita in una giornata di divertimento e relax in chiave bucolica.

Ingresso alla Flover Farm

Il campo dei 200.000 Tulipani è aperto:

Giovedì e venerdì e martedì 11 aprile dalle 15 alle 19 con accesso gratuito

Sabato, domenica e lunedì di Pasquetta dalle 10 alle 19 con accesso a pagamento* (*Pasqua chiuso)

Il PassTulipani ha un costo di 5 euro a persona ed include l’accesso alla Farm e la raccolta di 3 Tulipani, è fortemente consigliata la prenotazione online. Costo singoli tulipani: 1 euro. Bambini sotto al metro ingresso gratuito.

Animazioni

Sabato e domenica il coniglio Flo e Miss Tulipania ti aspettano per coinvolgenti animazioni con il contributo dei contadini della Flover Farm, assieme a loro imparerete a conoscere da vicino questi coloratissimi fiori! Al termine potrete scattarvi una foto ricordo assieme a loro. Sabato e domenica ore 11 – 14.30 – 16 – 17.30.

Laboratorio

Partecipa al laboratorio green, dove potrai decorare il tuo personale vaso in terracotta e piantarvi un ortaggio, per sperimentare il piacere dell’autoproduzione (e, magari, imparare ad amare la verdura!), realizzare una flower bomb, cioè una sfera di terra e argilla contenente un mix di fiori primaverili da seminare in vaso e in giardino. Il laboratorio è consigliato per bambini/e a partire dai 3 anni:

Giovedì e Venerdì 15 – 19*

Sabato e Domenica 10 – 13.00 e 14.00 – 19* (*la coda per il laboratorio verrà chiusa 30min prima della fine)

Il laboratorio ha un costo di 10 euro*, se acquistato in loco, acquistalo online ad un prezzo agevolato di 8 euro* al momento dell’acquisto del pass tulipani (*l’acquisto del laboratori non comprende l’ingresso nei giorni di sabato, domenica e festivi).