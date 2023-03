Rafting: "Da Villa Buri all'antica Paquara di Sorio"

Un percorso, in parte in gommone e in parte a piedi, che unisce due contrade immerse nel verde della natura atesina. Da Villa Bernini-Buri, di cui visiteremo le sale affrescate in età veneziana, ci imbarcheremo alla volta dell'antico porto di Sorio, nel comune di S. Giovanni Lupatoto; qui visiteremo l'omonima chiesetta, e scopriremo l'antica Paquara con i fatti di cui fu protagonista nel medioevo. È incluso un servizio di trasporto per rientrare a Villa Buri.

Prenotazione obbligatoria via SMS o Whatsapp: cell. 347 6437003

Sabato 15 aprile

Incontro 14.15 ingresso principale Villa Buri (Via Bernini-Buri 99)

Durata: ca 3 ore (di cui 1,5h rafting)

Prezzo: 15 euro (include guida, ingresso a Villa Buri, caffè, trasporto Sorio - Villa Buri) + 10 euro per il Rafting