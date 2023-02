Alla Fondazione Fioroni la mostra personale di Rosabianca Cinquetti

Dal 4 marzo al 16 aprile la Casa Museo della Fondazione Fioroni (Via Matteotti, 39), con il patrocinio del Comune di Legnago, ospitera? la mostra di Rosabianca Cinquetti: "Ospitalità. Casa Fioroni ospita Casa Cinquetti". L’inaugurazione avverra? sabato 4 marzo, alle ore 17.30, presso la Sala Orientale, vedra? l’intervento dell’autrice, Rosabianca Cinquetti, e della critica d’arte Carmela Perrucchetti. Moderera? la presentazione il Direttore della Fondazione Fioroni Federico Melotto. Il pittore Charlie portera? il suo saluto.

«Per la Fondazione Fioroni e? certamente motivo di orgoglio e di soddisfazione poter ospitare una personale della signora Cinquetti, artista veronese molto affermata, raffinata e davvero talentuosa. Abbiamo gia? avuto modo di apprezzare alcuni suoi lavori nel corso della recente mostra curata da Charlie e intitolata “Capolavori” e proprio in quella occasione e? nata l’idea di collaborare. La Cinquetti e? rimasta affascinata dalla nostra Casa Museo e ha pensato che fosse il luogo giusto per allestire una sua personale esponendo quadri che raccontassero la sua casa e i suoi luoghi del cuore. Noi abbiamo accolto con enorme piacere la sua idea. Si tratta nel complesso di un ulteriore tassello che pone la nostra Fondazione ai vertici dell’attivita? culturale nella provincia veronese e questo e? frutto del lavoro paziente che facciamo tutti i giorni».

Ha scritto la critica d’arte Perrucchetti a proposito della mostra: «Un entusiasmante quanto imprevedibile gioco di specchi e di suggestioni visive si genera nel confronto tra due mondi, vicini e diversi, come quelli che portano da casa Fioroni, accogliente dimora ospitante, a casa Cinquetti, raccontata di stanza in stanza nell’avvincente percorso iperrealista nelle grandi tele dell’artista veronese. Non solo mostra personale, quanto piuttosto emozionante installazione sull’idea di quanto i luoghi che circondano il vivere possano raccontare delle persone che vi abitano, nel gioco della memoria che segna e racconta le proprie verita?. Una narrazione fluida, in cui luoghi e oggetti, perfettamente resi nel minimo dettaglio dalla raffinatissima tecnica di Rosabianca Cinquetti, appaiono nella realta? dell’uso quotidiano, carichi di affetti e di storie famigliari, portatori di una avventura di conoscenza dell’artista che ritrova se stessa nel panorama intorno a se?. Un racconto visivo avvincente, frutto di un lavoro paziente e determinato, che va a ricostruire la complessita? e l’unicita? di un lessico famigliare, patrimonio personale e contemporaneamente universale nel momento in cui l’atto pittorico lo porta alla luce, ad una piena e godibile visibilita?.

Orari di apertura della mostra: martedi?, giovedi? e venerdi? 9-12 – mercoledi? e domenica 15-19 – lunedi, sabato e Pasqua chiuso.