Al Teatro Nuovo lo spettacolo "Taxi a due piazze" con protagonista Barbara D’Urso

Per la rassegna Divertiamoci a Teatro, fuori abbonamento, è in programma al Teatro Nuovo di Verona, sabato 15 aprile alle ore 21 e domenica 16 aprile alle ore 16, lo spettacolo "Taxi a due piazze", di Ray Cooney con Barbara D’Urso e Rosalia Porcaro, per la regia di Chiara Noschese. Una produzione Enfi Teatro.

Dopo il debutto a Londra nel 1983, Taxi a due piazze di Ray Cooney divenne subito una commedia di successo tradotta in molte lingue. In Italia ebbe un’edizione storica interpretata da Johnny Dorelli, Paola Quattrini, Martine Brochard e Paolo Panelli. Questa nuova messinscena, curata dallo stesso Cooney che ha ora novant’anni, è una versione rovesciata al femminile e aggiornata ai nostri tempi.

A interpretare la tassista bigama che si divide tra un marito in piazza Risorgimento e l’altro in piazza Irnerio è Barbara D’Urso. L’aiuta a barcamenarsi in questa non facile situazione un’amica che è a conoscenza della doppia vita della tassista.

Informazioni e contatti: https://www.teatrostabileverona.it/event/taxi-a-due-piazze/.