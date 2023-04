Dentro la Musica: Nicola Cipriani & Brad Myrick per il terzo concerto della rassegna della Scuola Salieri

Sabato 15 aprile ore 21 sarà la magnifica Sala degli Affreschi nel Municipio di Sommacampagna (Piazza Carlo Alberto 1), ad ospitare l’ultimo incontro della mini rassegna concertistica Dentro la musica, organizzata dalla Scuola di musica e teatro A. Salieri in collaborazione con il Comune di Sommacampagna e il Polo Culturale Caselle. In programma il concerto “Silver Lining” che presenta il nuovo CD del duo di chitarre Nicola Cipriani & Brad Myrick.

I due artisti hanno scelto Sommacampagna per la presentazione ufficiale del nuovo Cd in un concerto che apre il loro tour italiano dopo il lungo tour negli Stati Uniti, che li ha visti protagonisti in università e teatri della costa atlantica. Nicola Cipriani & Brad Myrick esprimono fin dal 2018 un sodalizio artistico unico nel suo genere, che si snoda appunto tra Stati Uniti e Italia e che ha prodotto ben 5 dischi, di cui 2 ep live e 3 Lp.

Due chitarre acustiche che tessono una trama di raffinata e profonda bellezza. Un viaggio introspettivo che è come una colonna sonora di un film, quello che ogni ascoltatore può vivere ascoltando la musica che scaturisce dalle corde dei due maestri chitarristi. Silver Lining è quindi la loro nuova fatica artistica, la quintessenza di una profonda ricerca musicale tra due continenti che si paleserà al pubblico presente Sabato 15 aprile con un concerto di musica strumentale cinematica: li hanno definiti folk, new wave, jazz, pop ma in verità le etichette servono a poco, la loro musica è un viaggio solitario che vale la pena intraprendere, una colonna sonora per il film che ognuno desidera vivere in un concerto.