Un weekend da non perdere all'Area Exp con Expo Elettronica e Cerea Benessere per la prima volta insieme

Sabato 15 e domenica 16 aprile 2023 appuntamento all’Area EXP di Cerea (VR) per un weekend che propone due manifestazioni, apparentemente distanti ma di grande interesse e ricche di benefici per un vasto pubblico. Il primo evento in programma è un ritorno ma che porta con sé una grande novità. Torna infatti la fiera dell’elettronica, da questa edizione a cura di Expo Elettronica, il circuito di fiere dell’elettronica professionale e di consumo che porterà a Cerea cento espositori da tutta Italia di elettronica di consumo e professionale, da cui acquistare articoli proposti a prezzi convenienti senza i rischi dello shopping online e il vantaggio, non trascurabile, di chiedere consigli ai venditori e potere provare e cambiare subito la merce in caso di malfunzionamento.

In fiera il pubblico troverà un grande assortimento di hardware, schede, microcircuiti, device, periferiche, componentistica, domotica, illuminazione, home security, piccoli elettrodomestici, home entertainment, materiali di consumo e minuteria, anche per gli appassionati di STEM: science, technology, engineering and mathematics. Negli anni Expo Elettronica ha visto generazioni di radioamatori, elettrotecnici, informatici venire in fiera alla ricerca di componenti; un ‘rito’ che si rinnova ad ogni edizione perché la mostra mercato è una miniera di materiali e pezzi di ricambio per dare nuova vita a device guasti o obsoleti, secondo il motto ‘ripara, riusa, ricicla’ tornato in grande voga, vuoi per scarsità di chip e materie prime, anche in ambito elettronico, vuoi per la crescente sensibilità ecologica, che invita a non sprecare. Inoltre, per la prima volta nel veronese, in occasione di Expo Elettronica il 15 e 16 aprile, all'Area EXP arrivano le Olimpiadi Robotiche la competizione per gli studenti degli Istituti Superiori.

Con lo stesso ticket d’ingresso si potrà visitare anche il nuovo evento Cerea Benessere, con un padiglione dedicato alle discipline olistiche, al benessere e alla sostenibilità ambientale, dove trovare rimedi antichi, novità e best practise per prenderci cura di noi stessi e del nostro pianeta. Qui lo shopping è dedicato all’alimentazione biologica, a integratori e nutraceutica, alla cosmesi naturale, all’abbigliamento, agli accessori per la casa e la cura della persona, alle discipline e trattamenti per la salute e il benessere di corpo e mente, proposti da operatori qualificati e centri wellness.

Praticare la meditazione e attività fisiche a basso impatto, utilizzare rimedi naturali per piccoli disturbi, avere consapevolezza alimentare, avere un approccio ‘zen’ alle questioni della vita porta benefici riconosciuti e aiuta a mantenerci in buona salute fisica, mentale e spirituale. Proprio per questo Cerea Benessere dedica approfondimenti, conferenze e freeclass per il pubblico della manifestazione e focus tematici con un ricco parterre di relatori che si susseguiranno nei due giorni dell’evento per un totale di 24 incontri dedicati allo yoga facciale, all’alimentazione degli animali domestici, alle medicine tradizionali cinesi e indiane, al Qi Gong, agli oli essenziali, alla tarologia, allo sciamanesimo, all’autostima, alle armonizzazioni.

