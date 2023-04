I Dragon Fly in concerto a Negrar

Daniela «Dada» Benedini, presidente dell’associazione culturale benefica Musica Viva Verona, annuncia una nuova acquisizione per il circuito che promuove la musica live nei club, nei ristoranti, al teatro Camploy, alla Gran Guardia e al Teatro Romano per scopi sociali. Sono i Dragon Fly, la band di Andrea Gotti, voce e leader, che venerdì (14-04) sera dalle 21.15 è protagonista al ristorante pizzeria Vecchia Rama a San Peretto di Negrar. Gotti ha cominciato a dedicarsi al canto in età adulta, ma la passione l’aveva coltivata fin da bambino. Ora addirittura é stato ingaggiato da Gianni Drudi, l’autore di «Fiky fiky», per registrare un inedito scritto da lui, che entrerà in una compilation con Bobby Solo, lo stesso Drudi e altri protagonisti vocali della scena nazionale.

Renato Bernuzzi aveva adottato Andrea come suo delfino e sostituto in caso di raucedine ed erano frequenti i duetti nel cavallo di battaglia dello scomparso frontman dei Kings, «Caffè amaro». «Renato per me era un maestro, un fratello maggiore, e soprattutto un grande amico», sottolinea Gotti, «che frequentavo anche fuori dall’ambiente musicale e rimane sempre come ispirazione e ricordo». I Dragon Fly sono, oltre al vocalist Gotti, Alberto Martelletto (tastiere e organo Hammond), Mario Ferretto (chitarra), Paolo Grigolato (basso) e Gianni Bolla (batteria).

La popolarità di questa band ha ormai raggiunto livelli importanti, grazie ad un repertorio che punta soprattutto sugli anni Sessanta e Settanta. Canzoni di Battisti da cantare tutti assieme, oltre ai successi di Camaleonti Pooh, Dik Dik, Orme e molti altri protagonisti musicali degli anni d’oro. Gotti, come si diceva, ha scoperto le sue doti di singer tardi, ma ce l’ha messa tutta per recuperare il tempo perduto ed oggi la sua timbrica personale lo rende riconoscibile e ne sottolinea la malleabilità vocale. Martelletto era sindaco di Colognola ai Colli, ha sempre avuto passione per la musica ed ora che è in pensione può felicemente suonare il suo Hammond a tempo pieno. Bolla proviene dalla storica formazione zeviana Devius Band. Ferretto è un esperto chitarrista di Soave, che ha militato in diverse formazioni. Il nuovo bassista Grigolato è stato per tanti anni un componente dei Fase Rem, cover band dei Dire Straits.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al 333 2051319.