Al Teatro Camploy lo spettacolo "Bacialo Kate! Una bisbetica in scena"

Intero 10 euro - Ridotto (Studenti under 26 anni e over 65 anni) 7 euro

Prezzo Intero 10 euro - Ridotto (Studenti under 26 anni e over 65 anni) 7 euro

La CMT Musical Theatre Company torna in scena il 15 e il 16 aprile alle ore 21 al Teatro Camploy con "Bacialo Kate! - Una bisbetica in scena". Due attori, Fred Graham e Lilli Vanessi, un tempo marito e moglie, si trovano ad interpretare rispettivamente Petrucchio e Kate (Caterina) a Broadway nella versione musicale della commedia shakespeariana "La bisbetica domata". Si sa, ogni compagnia teatrale ha i propri problemi e questa banda di attori non si dimostrerà sicuramente da meno! Le prove dello spettacolo infatti saranno lo sfondo di una spericolata vicenda che coinvolge un incauto scommettitore, due gangster spietati e una svampita soubrette. Il tutto accompagnato dalle numerose liti e bisticci tra i due ex coniugi che nonostante tutto avranno modo di ricordare anche i bei momenti della loro vecchia storia d’amore.

In questo intreccio di satira, romanticismo e passione si snodano le vicende personali dei personaggi sempre in bilico fra finzione e realtà, coinvolti nel particolare gioco del “teatro nel teatro” e il pubblico, con il fiato sospeso, si domanderà fino alla fine “Kate lo bacerà?”.

La biglietteria sarà aperta a partire dalle ore 20.30 ed è possibile prenotare il proprio posto chiamando il numero 346 0121420 oppure scrivendo a info@cmtmusical.com. Prevendite presso Box Office Verona: www.boxofficelive.it.