A Verona le Angels in Run tornano a correrre per le donne raccogliendo fondi verso le vittime di violenza

«Una grande gara di solidarietà per dare una casa e una nuova vita alle donne vittime di violenza». Viene presentato così dal Comune di Verona l’appuntamento con la "Angels in Run #piùlucealledonne" che si rinnova domenica 16 aprile, un evento benefico giunto alla settima edizione organizzato dall’omonima associazione in collaborazione con UISP Comitato Verona e sostenuta dal Comune. La manifestazione, che chiude il nutrito programma dell’8 marzo 2023 "La rivoluzione è donna", «punta a raccogliere fondi a sostegno del Progetto Autonomia, un’iniziativa della Protezione della Giovane di Verona che ogni anno accoglie nella propria struttura donne in fuga da compagni violenti». Il progetto prevede infatti «un sostegno economico per l’acquisto di mobili, elettrodomestici e tutto quanto serve alle donne che, dopo aver trascorso un lungo periodo nella casa rifugio, riescono a intraprendere un nuovo percorso di vita».

In sede di presentazione dell'appuntamento, la vicesindaca e assessora alla Parità di genere Barbara Bissoli ha spiegato: «È un momento importante dedicato al contrasto della violenza di genere a cui è legato un progetto che fa parte delle linee di mandato della nostra amministrazione, ovvero rafforzare l’housing di quelle donne che vogliono ricostruire la loro quotidianità in un alloggio che deve essere una vera casa. I fondi raccolti saranno destinati ad aiutare chi ha incontrato la violenza sulla propria strada. Grazie per aver organizzato questa manifestazione perché, come dice lo psicoanalista Sarantis Thanopulos, "il nostro momento del tempo libero è un momento importante, in cui possiamo essere totalmente umani". Dobbiamo trovare occasioni di libertà lontani dal lavoro quotidiano proprio per incontrarci e rinfrancarci, e questa è un’occasione straordinaria», ha aggiunto l'assessora e vicesindaca Bissoli.

Alla corsa, che si svolgerà in concomitanza con la "Domenica della sostenibilità in Seconda Circoscrizione", potranno partecipare tutti, da chi alla corsa preferisce la camminata a chi sceglierà di pedalare seguendo il corteo Fiab in bicicletta per partire da Corte Molon, nel Parco dell’Adige Nord, e arrivare fino a Castelvecchio, dove è previsto l’arrivo della manifestazione. Si potrà scegliere uno dei tre percorsi disponibili, rispettivamente di 2, 7 e 10 km. La quota di partecipazione è di 12 euro e comprende il kit gara con l’esclusiva maglia evento (riservata solo ai primi 1.000 iscritti), il pettorale, l’assicurazione, il servizio ristori, assistenza e foto gratuite. Per i gruppi di almeno 10 persone paganti è prevista una gratuità.

Ci si può iscrivere sul sito https://www.angelsinrun.it/evento/ e scegliere la modalità online con pagamento elettronico oppure recarsi in uno dei punti vendita autorizzati a Verona e provincia (Verona Marathon Hub e Corte Molon a Verona, Km Sport a Bussolengo e San Martino Buon Albergo, Quota 3000 a Villafranca, La Grande Mela a Sona e MB Sport a Garda). Bambini e ragazzi sotto i 14 anni sono gratuiti (senza kit maglia), ma devono essere accompagnati da un adulto.

Elisa Dalle Pezze: «Invitiamo tutti a partecipare, donne e uomini»

L’evento è stato presentato giovedì mattina in Sala Arazzi. Sono intervenuti la vicesindaca e assessora alla parità di genere Barbara Bissoli, la consigliera comunale con delega alle pari opportunità Beatrice Verzè, il consigliere comunale e presidente della prima commissione consiliare Giacomo Piva, la presidente della seconda circoscrizione Elisa Dalle Pezze, l’organizzatrice di Angels in Run Anna Marostica, il presidente UISP Verona Simone Picelli e la vicepresidente Protezione della Giovane Patrizia Salati. «È una fortuna poter ospitare questa manifestazione nella nostra circoscrizione - ha affermato la presidente Elisa Dalle Pezze -. Invitiamo tutti a partecipare, donne e uomini, perché il tema al centro della manifestazione è uno di quelli che la comunità deve affrontare insieme. Solo così si potrà arrivare al momento in cui non dovremmo più fare la conta ogni anno di quante sono le donne vittime di violenza e di femminicidio».

«Il nome Angels rispecchia la volontà di essere tutti uniti e dare più luce e visibilità al mondo femminile - ha quindi spiegato Anna Marostica - ma anche per avere libertà di muoversi per le strade. Abbiamo scelto il parco dell’Adige perché è una zona della città che dobbiamo vivere e valorizzare. Ad oggi sono stati raccolti e donati 20.000 euro, un sostegno importante a progetti concreti indirizzati a donne vittime di violenza domestica, che hanno anche bambini e che non sanno come fare per ripartire». Il presidente UISP Verona Simone Picelli ha poi aggiunto: «Già da qualche anno l’UISP supporta questa iniziativa che coniuga sport e sociale. Rientra a pieno titolo nella campagna che portiamo avanti da anni a livello nazionale territoriale. Sono felice che la manifestazione si svolga all’interno della giornata ecologica a supporto anche della mobilità sostenibile».

La vicepresidente di Protezione della Giovane Patrizia Salati ha infine sottolineato: «Siamo contenti di poter ricevere questo fondamentale aiuto. Accogliamo donne in difficoltà e il nostro scopo è accompagnarle nel percorso che le porterà ad uscire dalla casa rifugio. In questo momento abbiamo due donne con tre bambini, che andranno ad occupare alloggi Agec, quindi hanno bisogno di tutto, noi siamo loro vicino perché questa fase non sia un salto nel buio».