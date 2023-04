Al FuoriBinario lo spettacolo "Clitemnestra"

Sabato 15 Aprile 2023 ore 20.30 "Clitemnestra". Ispirato al mito di Agamennone e degli Atridi. Con:

Fiorenza Brogi

Francesca Pasetto

Mattia Mariani

Coordinamento di Fiorenza Brogi

Antefatto: Agamennone, a causa dell'ostilità di Artemide, non riuscendo a salpare alla volta di Troia per vendicare il rapimento di Elena, è costretto da una profezia a sacrificare la figlia Ifigenia, nata dall'unione con Clitemnestra. Ritorna da Troia dopo dieci anni con Cassandra, schiava e concubina. Clitemnestra con l'aiuto del giovane amante Egisto, uccide il marito e Cassandra vendicando così il sacrificio di Ifigenia. Ora Clitemnestra è di fronte ad una immaginaria corte che sta per giudicarla, avendo in realtà già emesso il suo verdetto e il suo insindacabile giudizio. Un silenzio di morte avvolge Clitemnestra. Unica presenza è "l'altra Clitemnestra", voce della coscienza che si ribella. Come un'eco lontana questa voce si espande, contribuendo a dare libero sfogo ad un atto di accusa che è al contempo grido di difesa e di impotenza. Non c'è salvezza, né soluzione. Non c'è liberazione. Clitemnestra si consumerà nell'attesa del suo "eterno ritorno".