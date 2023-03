Visita guidata a Verona: "Perché si dice cosi?"

Vi siete mai chiesti come siano nati i modi di dire che utilizziamo quotidianamente? Da dove deriva l’espressione “dame un basin” e perché diciamo “facia da peri coti”? Con questa interessante e divertente passeggiata per le vie del centro cercheremo di scoprire come le vicende della nostra città e le consuetudini del nostro passato si riscontrino ancora nel nostro parlare.

Quando: sabato 15 aprile, ore 14.30

Partenza: Ponte Pietra (lato lungadige S. Giorgio)

Durata: 2,5 ore circa

Contributo: 12 euro a persona

Prenotazione via whatsapp o messaggio: cell. 347 1732 837