Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 13 al 15 gennaio 2023

Numerosi gli eventi a Verona e in provincia anche per questo weekend. Di seguito vediamo tutte le iniziative da non perdere da venerdì 13 a domenica 15 gennaio 2023.

L'EVENTO TOP

Bulbo Day

Sabato 14 gennaio 2023 a Verona sarà "Bulbo day". Per tutta la giornata e su tutto il territorio comunale di Verona saranno distribuiti gratuitamente bulbi di tulipano che i veronesi potranno piantare nei propri giardini o nei vasi e aspettarne la sbocciatura a primavera. Si potrà ritirarli praticamente in tutti i quartieri, negli spazi e negli orari stabiliti da ciascuna circoscrizione.

MANIFESTAZIONI

Festa di Sant'Antonio Abate

Domenica 15 gennaio 2023 a Concamarise, nell'area verde Pro Loco in Via Lucio Battisti, 16 dalle ore 9 alle ore 19, il mercatino della dodicesima Festa di Sant'Antonio Abate. È prevista la presenza di espositori delle tradizioni popolari, dell'usato/antiquariato/vintage, dell'artigianato artistico e delle opere d'ingegno creativo con curiose ed originali idee regalo per la casa ed il tempo libero, bancarelle di prodotti enogastronomici tipici regionali d'Italia e specialità alimentari dolci e salate stagionali, prodotti e rimedi naturali per la cura del corpo e del vivere sano.

Pista di pattinaggio sul ghiaccio a Verona

Verona ospita la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, allestita nella vasca dell’ex Arsenale per il periodo natalizio. La pista di pattinaggio rimarrà in città fino alla Festa di San Valentino. Il costo del biglietto è di 9 euro all’ora, comprensivo di noleggio pattini.

Fidas on ice

Sui pattini per promuovere il dono del sangue: domenica 15 gennaio, per due turni (alle 15 e alle 17) il palaghiaccio di Bosco Chiesanuova aprirà i cancelli ai donatori di sangue e agli aspiranti donatori. Si chiama "Fidas on ice" l’iniziativa aperta a tutti e proposta dal Gruppo Giovani di Fidas Verona in sinergia con le 9 sezioni della zona Nord di Fidas Verona.

MUSICA

La Rugantino Band celebra 35 anni di attività

Una serata da non perdere assolutamente: appuntamento sabato 14 gennaio alle 20.45 presso il Palazzo dei Congressi di Garda. Giampietro De Berti presenta 35 anni di Rugantino Band, un percorso consolidato negli anni che merita di essere festeggiato.

Virna Marangoni in concerto

Virna Marangoni, protagonista qualche anno fa della prima puntata del talent show "The Voice of Italy" su RaiDue, venerdì 13 gennaio sarà protagonista alla pizzeria ristorante Vecchia Rama a San Peretto di Negrar con il batterista Lele Zamperini per la rassegna "Donne in Musica di venerdì".

Musica live a Il Giardino 2.0 Music Club

TEATRO

Dizionario Balasso

Con il nuovo anno al Teatro Nuovo di Verona torna la rassegna Divertiamoci a teatro: fino al l13 gennaio 2023 va in scena Natalino Balasso con lo spettacolo "Dizionario Balasso".

Riunione di famiglia

Domenica 15 gennaio alle ore 16 la rassegna Divertiamoci a teatro propone (fuori abbonamento, data unica) lo spettacolo "Riunione di famiglia", commedia brillante e "deliziosamente atroce" di Amanda Sthers e Morgan Spillemaecker con protagonista Katia Ricciarelli.

Gianburrasca

Sabato 14 gennaio ore 21 e domenica 15 gennaio ore 16.30 Zeropuntoit presenta "Gianburrasca" al Teatro Camploy. Nel diciottesimo anniversario della sua fondazione Zeropuntoit porta in scena uno spettacolo dedicato ai ragazzi, per non farli diventare adulti troppo in fretta, ma soprattutto dedicato agli adulti, per farli tornare un po' ragazzi.

Sogno di un uomo ridicolo

Fino a sabato 14 gennaio nuove repliche al Teatro Modus per "Sogno di un uomo ridicolo", spettacolo prodotto da Modus per il gruppo professionistico Orti Erranti Teatro, che vede in scena Andrea Castelletti, per il percorso di spettacoli "Narratori".

Tu lei lui

Dopo le feste natalizie La Graticcia riprende sabato 14 e domenica 15 gennaio la fortunata stagione al Teatro Gresner con la commedia brillante "Tu lei lui". In scena solo quattro attori, due coppie, che grazie ad un intricato ed esilarante maccanismo di equivoci, riescono a mantenere intatto tutto il loro castello di bugie.

Gli Invisibili – La solitudine dei giusti

Venerdì 13 gennaio al Teatro Parrocchiale Beato Carlo Steeb verrà messo in scena lo spettacolo "Gli Invisibili – La solitudine dei giusti" a cura della Nuova Compagnia Teatrale APS con regia di Enzo Rapisarda.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Grazie ragazzi - «Per sbarcare il lunario, Antonio, attore appassionato ma spesso disoccupato, accetta un lavoro come insegnante di un laboratorio teatrale all'interno di un istituto penitenziario. All'inizio titubante, scopre del talento nella improbabile compagnia di detenuti e questo riaccende in lui la passione e la voglia di fare teatro». Regia: Riccardo Milani.

«Per sbarcare il lunario, Antonio, attore appassionato ma spesso disoccupato, accetta un lavoro come insegnante di un laboratorio teatrale all'interno di un istituto penitenziario. All'inizio titubante, scopre del talento nella improbabile compagnia di detenuti e questo riaccende in lui la passione e la voglia di fare teatro». Regia: Riccardo Milani. La fata combinaguai - «Violetta è una fatina dei denti colorata e impertinente con una missione: tornare a casa con il dentino di un bambino. Ma è un pò pasticciona, le cose non vanno nel verso giusto e si perde nel mondo degli umani. Per ritornare al mondo della fate dovrà fare squadra con una vivace bambina di dodici anni, Maxie, il cui sogno è tornare nella casa di campagna della nonna». Regia: Caroline Origer.

MOSTRE

Piero Dorazio, la nuova pittura. Opere 1963-1968

La mostra dedicata al pittore italiano Piero Dorazio, fra i massimi rappresentanti dell'astrattismo europeo, è in programma a Verona dal 18 dicembre 2022 al 30 aprile 2023. Allestita negli spazi espositivi dalla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e della Galleria dello Scudo, l’esposizione, di carattere strettamente scientifico, è centrata su una selezione di oltre trenta dipinti provenienti dagli eredi dell’artista e da collezioni pubbliche e private.

Arpad Weisz - Quando il razzismo entra in campo

A Palazzo Barbieri la mostra "Arpad Weisz - Quando il razzismo entra in campo" dal 13 gennaio al 4 febbraio 2023. Una mostra su Arpad Weisz, ebreo ungherese, ex atleta olimpico e allenatore che diede molto al calcio italiano. Allenò l’Ambrosiana-Inter, squadra con la quale vinse lo scudetto nel 1930, e dal 1935 al 1938 portò la squadra di calcio del Bologna a conquistare per due volte consecutive lo scudetto e la prestigiosa Coppa del Torneo dell’Esposizione di Parigi nel 1937.

Al Museo Archeologico Nazionale di Verona la mostra "Imagines"

Al Museo Archeologico Nazionale di Verona una piccola ma preziosa mostra fotografica dedicata alla Valpolicella romana, esito di una lungo percorso progettuale che ha visto la collaborazione dei Comuni della Valpolicella con le strutture periferiche del ministero della Cultura, la Soprintendenza in primo luogo e la direzione regionale Musei del Veneto. La mostra sarà visitabile fino al 31 marzo 2023 negli orari di apertura del museo (venerdì, sabato e domenica).

Presepi dal mondo a Verona

Fino a domenica 22 gennaio 2023, presso il Palazzo della Gran Guardia, è ospitata la 38esima edizione della Rassegna internazionale del Presepio nell’arte e nella tradizione "Presepi dal mondo a Verona". Ricca esposizione di presepi ed opere d’arte ispirati al tema della Natività, provenienti da musei, collezioni, maestri presepisti e appassionati di tutto il mondo.

Dinosauri in città

Ritorno al passato con il grande evento della preistoria "Dinosauri in città" fino al 15 gennaio 2023 a San Giovanni Lupatoto. Un emozionante appuntamento per la prima volta in Europa: preistoria e magia, con la produzione animata di giganteschi dinosauri e draghi. Un'esperienza emozionale, ludica e didattica unica, con la mostra itinerante e interattiva che ricorda la trilogia cinematografica di Jurassic Park e il film Animali fantastici.

Franzoia, Carlo Scarpa e il Museo di Castelvecchio

In sala Boggian fino al 26 marzo 2023 una nuova esposizione per presentare al pubblico una speciale selezione dei 1.600 disegni che l'architetto Ferruccio Franzoia, allievo di Carlo Scarpa, ha donato al Museo di Castelvecchio.

Bubbles and Cloud

Presso gli spazi della Galleria d’arte "Cracaus" l’esposizione "Bubbles and Clouds", personale dell’artista Sebastiano Zanetti patrocinata da “Accademia di Belle Arti di Verona” e Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Verona. In mostra fino al 29 gennaio 2023 l’intero ciclo di opere sviluppate in studio nell’ultimo anno, quindici lavori che portano la nuova visione pittorica e compositiva dell’artista

Animali nel mondo antico

Dal 25 ottobre 2022 all'1 ottobre 2023 un nuovo percorso espositivo sull’importanza degli animali nella storia e nell’arte visibile al Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona con l’esposizione "Animali nel mondo antico". In mostra per la prima volta, oltre alle raffigurazioni in metallo conservate al MATR, alcuni importanti ritrovamenti provenienti dalla Domus romana scoperta durante degli scavi nell’ex cinema Astra in via Oberdan. Esposti 130 oggetti di piccole dimensioni. Dagli animali nell’antico Egitto a quelli idealizzati nel mondo classico per il loro importante ruolo in ambito mitologico e religioso.

"Il respiro della natura/AQUA" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

È l’acqua, fonte di vita e al contempo elemento distruttivo e caotico, la protagonista della nuova esposizione contemporanea allestita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti nello spazio "Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura/AQUA" a cura di Patrizia Nuzzo. L’esposizione sarà visibile al pubblico dal 28 ottobre 2022 fino ad ottobre 2023.

Forest loudly Falling Silent

Studio la Città rinnova l’interesse nella tematica del cambiamento climatico e presenta la mostra "Forest loudly Falling Silent": una doppia personale di Giorgia Severi (Ravenna, 1984) e Andre Woodward (Newport Beach 1977) due artisti che, con mezzi espressivi differenti, propongono opere che intendono sensibilizzare alle problematiche ambientali. Dal 26 novembre 2022 al 14 gennaio 2023, negli spazi di Studio la Città saranno esposti lavori che spaziano da frottages su carta, calchi in gesso, sculture in ceramica, terracotta, in pasta di cellulosa e fotografie.

Fuori, nella terra dell'uomo

Realizzata in collaborazione con Urbs Picta in occasione della 17esima edizione di ArtVerona, la mostra "Fuori, nella terra dell'uomo", dal 14 ottobre 2022 al 23 gennaio 2023, riunisce dopo più di dieci anni due importanti collezioni storiche, quella di Fondazione Cariverona e quella del gruppo UniCredit, presentate attraverso la lente dell'artista-curatore Pietro Ruffo.