Al Teatro Nuovo Natalino Balasso con lo spettacolo "Dizionario Balasso"

Con il nuovo anno al Teatro Nuovo di Verona torna la rassegna Divertiamoci a teatro: dal 10 al l13 gennaio 2023 va in scena alle ore 21 Natalino Balasso con lo spettacolo "Dizionario Balasso".

A governare questo nuovo monologo di Balasso è la parola “definizione”, termine che sarà disinnescato e raccontato perché la definizione è ciò che ci fa vedere il mondo in maniera distorta facendoci credere che la Verità sia una sentenza “definitiva”.

«La parola – dice Balasso – porta già nel suo corpo la menzogna perché ogni significato ha confidenza col suo contrario, così che si può estendere a tutti gli umani quel che Don De Lillo scrive nel suo magnifico Cosmopolis: “Mentire è il tuo modo di parlare”. Nel mondo contemporaneo le parole diventano “tag”, cioè etichettano le cose come si etichettano le mele: una ad una ma con lo stesso disegno. Il tag è definitivo per definizione, è la modalità tranciante in cui rientra la nostra comprensione della società. Ogni concetto è una scatola chiusa di cui leggiamo solo l’etichetta: il tag. Cosa c’è nella scatola? Perché – sostiene Balasso – ci ostiniamo a tenerle chiuse quelle scatole?». Ed è proprio qui che Balasso si produrrà nell’arte in cui è ormai specializzato: romperle. Senza pietà.

