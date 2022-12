Festa di Sant'Antonio Abate a Concamarise

La Confraternita dei Nostalgici del Tabar di Sant'Antonio Abate in collaborazione con l'associazione culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per domenica 15 gennaio 2023 a Concamarise, nell'area verde Pro Loco in Via Lucio Battisti, 16 dalle ore 9 alle ore 19, il mercatino della 12esima "Festa di Sant'Antonio Abate".

È prevista la presenza di espositori delle tradizioni popolari, dell'usato/antiquariato/vintage, dell'artigianato artistico e delle opere d'ingegno creativo con curiose ed originali idee regalo per la casa ed il tempo libero, bancarelle di prodotti enogastronomici tipici regionali d'Italia e specialità alimentari dolci e salate stagionali, prodotti e rimedi naturali per la cura del corpo e del vivere sano.

Il ricco programma della Manifestazione prevede:

Alle ore 9: il ritrovo delle Confraternite e dei Tabarristi partecipanti e l'apertura del Mercatino.

Alle ore 10: Santa Messa e Processione con la Statua di Sant'Antonio Abate per le Vie del Paese.

Alle ore 10.30: Apertura Museo Casa Contadina.

Alle ore 11: Saluto delle Autorità; Benedizione degli Animali da Cortile; Benedizione dei Trattori e Lancio delle Colombe Bianche in segno di Pace.

Alle ore 12: Pranzo presso Area Verde Pro Loco.

Alle ore 14.15: Dimostrazione della Cagliata per una forma di Formaggio con metodo antico usando Fasci di Legna.

Alle ore 14:30 6^ edizione Concorso "El mejo Can e Gato", Accensione Trattori e Consegna Tabarri.

Alle ore 15:00 Sfilata dei Trattori per le Vie del Paese.

Durante la giornata si potrà assistere alla prima dimostrazione di Aratura con Trattori d'Epoca.

Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: 347.0495286