La manifestazione "Giardini Aperti a Veronetta e oltre" permette di visitare giardini e spazi verdi della città che normalmente non sono aperti al pubblico. Durante l’edizione 2024 Si potranno visitare una trentina di giardini, alcuni aperti per la prima volta ai visitatori della manifestazione. Con l’edizione 2024, i giardini aperti al pubblico nell’arco degli anni passati sono stati più di 70 all’interno del quartiere e nelle zone limitrofe. La scelta dei giardini coinvolti viene pensata ogni anno durante i mesi invernali e ponendo attenzione sulla varietà del percorso, sul valore degli spazi scelti tramite sopralluoghi e con la collaborazione dei cittadini che sono stati chiamati, sui canali social dell’Associazione, a segnalare i giardini che ritenevano interessanti.

L’obiettivo della manifestazione è quello di sensibilizzare i cittadini e i visitatori al tema degli spazi verdi che sono oggi stati finalmente riconosciuti come indispensabili alla nostra salute e al nostro benessere. Questi possono essere giardini privati, orti di conventi e monasteri e parchi pubblici, ma anche giardini abbandonati e spazi incolti che potrebbero essere trasformati in giardini. Gli spazi da visitare hanno anche lo scopo di far conoscere al visitatore alcuni proprietari che possono raccontare la loro grande passione per le piante e il giardinaggio. Questa iniziativa, a cura dell’associazione Giardini Aperti Verona in collaborazione con il Comune di Verona, negli anni ha visto un incremento esponenziale dei partecipanti. Nel 2023 infatti abbiamo registrato 3.600 visitatori, 80% in più rispetto all’edizione precedente. Quest’anno più che mai la nostra iniziativa sarà arricchita da appuntamenti culturali, che saranno consultabili tramite i canali di comunicazione della manifestazione. I giardini hanno un accesso regolamentato dai custodi volontari (quasi 100 di cui oltre la metà sono PTCO provenienti dalle scuole secondarie) che sono a disposizione dei visitatori per dare notizie e informazioni. L’evento sarà documentato da 10 photo-reporter che sono stati selezionati nei mesi precedenti all’evento tramite un challenge sui social dell’Associazione Giardini Aperti. L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo.

I QUARTIERI E L’ITINERARIO - L’evento Giardini Aperti a Veronetta, negli anni, ha aggiunto al suo nome la dicitura «E OLTRE». Come mai? Si è resa esplicita la volontà dell’Associazione e la richiesta dei cittadini, di andare oltre al quartiere di Veronetta. Infatti, le novità dell’Edizione 2024 sono: gli interessanti giardini della Valdonega e alcuni piccoli spazi verdi di Veronetta. Quest’anno si andrà infatti “oltre le mura” e verso il quartiere Valdonega, ricco di verde, caratterizzato dalla presenza di numerose case in stile Liberty e che si sviluppa con una forma lunga e stretta fuori dalle mura verso la collina. È tipicamente percorso dalle cosiddette lasagne, ovvero strade in pendenza e spesso in ciottoli che collegano i vari forti austriaci che dominano le Torricelle.

Inoltre, sempre seguendo l’idea che bisogna ‘conoscere per conservare e valorizzare’ verranno riaperti al pubblico lo storico giardino di Villa Francescatti, il Parco Visconteo sconosciuto a molti, le Serre Comunali dal futuro incerto e di nuovo il parco delle Colombare, oggetto del progetto Costa Calda, finanziato dalla Fondazione Cariverona, di cui Giardini Aperti Verona Aps è partner. Ogni visitatore potrà scegliere da dove iniziare la propria visita creando un itinerario a misura. Gli itinerari che il visitatore potrà percorrere sono molteplici, più o meno impegnativi, e faranno scoprire come si possano raggiungere diversi luoghi della città camminando sia su sentieri nel verde che su stradine poco trafficate. Questo per stimolare la mobilità lenta e favorire e far conoscere i percorsi da fare a piedi e in bicicletta. Confermato il sodalizio tra l’Associazione Giardini Aperti e il Museo di Storia Naturale (firmato in convenzione), museo per il quale sono stati organizzati alcuni incontri e laboratori a tema botanico durante il mese di maggio.

COME PARTECIPARE - L’evento si svolge dalle 10 alle 18 del 25 e 26 maggio 2024. Per partecipare è necessario un titolo di accesso che corrisponde ad un contributo di 12 euro a persona all’organizzazione dell’evento. I partecipanti fino a 25 anni pagano 6 euro e per i bambini sotto i 13 anni e i disabili con un accompagnatore l’ingresso è gratuito. Il pubblico potrà acquistare l’accesso alla tariffa speciale di 10 euro solo fino a venerdì 24 maggio 2024, poi sarà possibile solo l’acquisto al costo di 12 euro. Con il titolo di accesso vengono consegnati il braccialetto, che indossato consente l’entrata ai giardini per 2 giorni, la mappa con l’indicazione dei luoghi da visitare e la guida cartacea disponibile fino ad esaurimento scorte e su richiesta per limitare gli sprechi di carta (consigliamo di chiederne una per coppia e non una a testa). L’Associazione è da sempre molto attenta agli aspetti ambientali e per agevolare il pubblico renderà disponibili le descrizioni dei giardini coinvolti tramite un’audio-guida ascoltabile gratuitamente e direttamente dal proprio cellulare inquadrando i qr- code che si troveranno all’interno degli spazi coinvolti (una scelta verso una maggiore inclusività dell’evento).

LA FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE: IL RECUPERO DELLA FONTANA DEL FERRO - Giardini Aperti Verona aps è un'associazione senza scopo di lucro e con finalità civiche e di utilità sociale. Ha scelto di investire il ricavato raccolto negli anni in un progetto di interesse civico. La Fontana del Ferro - luogo iconico della città di Verona e soprattutto della zona di San Giovanni in Valle, noto ancora prima dell’epoca romana ma diventato famoso in tutto il mondo nel 1800 con i viaggiatori del Gran Tour - ha bisogno di noi. L’associazione Giardini Aperti Verona ha scelto di prenderlo in affido e in questo impegno si affianca al Comune e ad Amia. L’associazione, impostato un patto di sussidiarietà con il Comune, sta elaborando il rilievo dell’area in modo da poter presentare un progetto di ripristino e riordine alla Soprintendenza. La tappa alla Fontana del Ferro con le sue novità rientra negli itinerari di Giardini Aperti a Veronetta, 25-26 maggio 2024.

Locandina Giardini aperti a Veronetta 25 26 maggio 2024