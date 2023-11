Visite guidate alla pieve di Sant' Abbondio a San Bonifacio

In continuità con la favorevole esperienza del fine settimana dedicato alla “Romea Strata” nelle giornate di Sabato 21 e Domenica 22 ottobre, con le visite guidate alla Chiesetta di Sant’Abbondio alla Motta e all’ Abbazia di Villanova, alcuni componenti del Gruppo Custodi Volontari dell’ Abbazia si rendono disponibili a programmare periodicamente ulteriori aperture con visite guidate all’antica Pieve di Sant’Abbondio , già chiesa matrice della Comunità Parrocchiale di San Bonifacio.

La chiesetta, la cui costruzione è databile intorno alla prima metà del XII secolo, situata all’esterno delle mura del castello, di cui ora sono rimasti solo alcuni ruderi, è inserita nell’ ambito del borgo formatosi attorno al castello, che era al tempo delimitato da una ulteriore cinta di mura fino a lambire il torrente Alpone. All’ interno della chiesa sono conservati una trentina di affreschi la cui datazione, riportata sui dipinti, va dall’inizio del 1300 fino al 1526, oltre ad opere scultoree di inizio ‘700.

A partire da Domenica 3 dicembre 2023 ed a seguire per tutte le prime domeniche dell’ anno 2024 la Pieve di Sant’Abbondio sarà aperta ai visitatori per visite guidate con un custode volontario dalle ore 11 alle ore 12. È gradita la prenotazione a mezzo e.mail all’indirizzo: info.artecatalogo@gmail.com. Visite in giorni ed orari diversi potranno essere richieste e concordate scrivendo al medesimo indirizzo.