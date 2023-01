Al Teatro Gresner la commedia brillante "Tu lei lui"

Dopo le feste natalizie La Graticcia riprende la fortunata stagione al Teatro Gresner con la commedia brillante "Tu lei lui". Recentemente questo spettacolo e? stato inserito nel circuito teatrale del Sipario d’Oro, importantissimo festival trentino. In scena solo quattro attori, due coppie, che grazie ad un intricato ed esilarante maccanismo di equivoci, riescono a mantenere intatto tutto il loro castello di bugie. Lo schema ricalca quello delle commedie inglesi, al quale e? stato dato uno stampo registico all’insegna della naturalezza, ricercandola nel genere teatrale piu? vicino a noi: il teatro polare del ‘900. Con questa combinazione la comicita? e? garantita dalla situazione e dallo scambio di battute che regalano al pubblico una serata di spensieratezza.

Vit dichiara: «Dopo lo stop natalizio, non vediamo l’ora di incontrare ancora il nostro pubblico, con un inizio del 2023 scoppiettante, all’insegna delle risate e del divertimento. Un modo originale e poco impegnativo per smaltire peara? e pandori mangiati nei giorni scorsi». A fianco dell’attore e regista della compagnia Giovanni Vit, nei panni dell’ingenuo Carlo, sono presenti Delia Lorenzi, che disegna un personaggio svampito ma capace a tratti di grande lucidita?, Gaia Manzini, che interpreta l’astuta e dolce Ginevra e Giuseppe Vit, nei panni di Filippo, imbranato e spietato marito infedele.

Lo spettacolo sara? in scena per i prossimi tre fine settimana di gennaio, il sabato alle 21.15 e la domenica alle 17.30. Si ricorda che il teatro Gresner si trova in stradone Provolo 18 ed e? dotato di un ampio parcheggio. Continuano anche le convenzioni con l’universita? di Verona e con Verona Volley, oltre che con numerose altre realta? cittadine, che consentono di accedere agli spettacoli con un biglietto ridotto. Il mese di febbraio vedra? come protagonista "Il palio di Verona", lo spettacolo che racconta la storia della veronesita? attraverso la festata popolare piu? importante d’Italia, nonna del carnevale veronese.