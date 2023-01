Si vota a Verona. Domenica le elezioni del "Papà del Gnoco", ieri il dibattito dei candidati: il video delle arringhe

Giovedì 12 gennaio, presso la sede del comitato del carnevale di Verona in piazza Bacanal 11, come vuole la tradizione è tornato il dibattito dei candidati Papà del Gnoco, con i rispettivi avvocati che hanno cercato di convincere della non eleggibilità dell'avversario il collegio giudicante. Quest'ultimo era composto dal Decano dei Papà del Gnoco Gianni Carli detto "Balena", il Presidente del Senato dei Papà del Gnoco Arnaldo Leso detto "Nane" e il Notaro della Contrada Andrea Perina detto "Ettore", con la presenza anche del presidente del Comitato Valerio Corradi.

A esordire con una lunga arringa è stato l’avvocato Paolo Fabrello, il quale si è presentato vestito da maharaja per difendere il candidato numero 1, Ermes Marchiotto detto "Fumo", mettendo in evidenza la sua bontà, la disponibilità verso gli altri e il suo impegno verso il carnevale di Verona con degli esempi e paragoni che hanno fatto sorridere le persone presenti.

Il candidato numero 2, Prando Fabio detto "Balota", è stato invece difeso dall’avvocato Enrico Campagnari che ha risposto punto su punto mettendo in evidenza che il "Fumo" ha la barba nera e dunque non può correre per fare il 493° Papà del Gnoco, così come a causa proprio del suo soprannome ritenuto alquanto bizzarro e potenzialmente pernicioso: "Fumo", per l'appunto.

Dopo una breve consultazione, il presidente del collegio giudicante Giovanni Carli detto "Balena" ha comunicato l'insindacabile decisione:

«P.Q.M. I due candidati sono talmente brave persone e hanno un amore per la nostra città e le sue tradizioni, come quella del carnevale, che il 493° Papà del Gnoco Sire del Carnevale di Verona dovrà uscire da una decisione popolare con le elezioni di piazza. Vi aspettiamo tutti domenica 15 gennaio dalle ore 8 alle ore 13. Possono votare tutti i maggiorenni in possesso di un documento d’identità».

La serata si è poi conclusa con il tradizionale piatto di gnocchi per tutti i presenti.