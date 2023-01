Al Teatro Camploy di Verona va in scena "Gianburrasca"

INTERO: importo massimo 10 euro | RIDOTTO: importo massimo 7 euro per Over65, studenti Under26, accompagnatore disabile. Ingresso gratuito per i disabili

Prezzo INTERO: importo massimo 10 euro | RIDOTTO: importo massimo 7 euro per Over65, studenti Under26, accompagnatore disabile. Ingresso gratuito per i disabili

Sabato 14 gennaio ore 21 e domenica 15 gennaio ore 16.30 Zeropuntoit presenta "Gianburrasca" al Teatro Camploy. Nel 18esimo anniversario della sua fondazione Zeropuntoit porta in scena uno spettacolo dedicato ai ragazzi, per non farli diventare adulti troppo in fretta, ma soprattutto dedicato agli adulti, per farli tornare un po' ragazzi!

Autore: Andrea Girardi

Regia: Andrea Girardi

Giannino è un bambino vivace, allegro e spensierato ma frenato da adulti frivoli, poco intelligenti, arrivisti e talvolta sconsiderati. A causa della sua sincera genuinità smaschererà continuamente il mondo degli adulti mettendo in luce vizi, ipocrisie e difetti della società che lo circonda.

Informazioni e contatti: https://www.comune.verona.it.