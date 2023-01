Katia Ricciarelli sul palco del Teatro Nuovo per lo spettacolo "Riunione di famiglia"

Dopo Balasso, che andrà in scena dal 10 al 13 gennaio 2023 col suo "Dizionario (colpi di tag)", domenica 15 gennaio alle ore 16 "Divertiamoci a teatro" propone (fuori abbonamento, data unica) lo spettacolo "Riunione di famiglia", commedia brillante e "deliziosamente atroce" di Amanda Sthers e Morgan Spillemaecker con protagonista Katia Ricciarelli.

In scena, insieme a lei, Fabio Ferrari, Nadia Rinaldi e Claudio Insegno con la regia dello stesso Insegno."Riunione di famiglia", prodotta da Palcoscenico italiano, è una commedia dolce e pungente sul delicato rapporto tra madre e figli. Ne è protagonista una mamma esplosiva, un’ex artista quasi ottantenne alla resa dei conti con i tre figli per stabilire come trascorrerà gli ultimi anni della sua vita. Legati da un filo sottile che mette assieme passato e presente, i quattro personaggi della commedia affrontano con disinvoltura questioni molto delicate dando vita a divertenti situazioni da classico umorismo nero.

Informazioni e contatti: https://www.teatrostabileverona.it.