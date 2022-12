Prezzo non disponibile

Ritorno al passato con Il grande evento della preistoria, "Dinosauri in città", dal 17 dicembre al 15 gennaio a Verona - San Giovanni Lupatoto l'emozionante appuntamento, per la prima volta in Europa, preistoria e magia, con la produzione animata di giganteschi dinosauri e draghi. Nell’ambito di scambi culturali con l’Argentina, un'esperienza emozionale, ludica e didattica unica, con la mostra itinerante e interattiva che ricorda la trilogia cinematografica di Jurassic Park e il film "animali fantastici".

La struttura si trova a San Giovanni Lupatoto, via Cesare Battisti. Si tratta di circa 1500 metri quadri totali di esposizione, dove si potranno ammirare i modelli animatronici di dinosauri e draghi a grandezza naturale. Ingresso: tutti i giorni, dalle ore 15 alle ore 19, sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19. Ogni giovedì, family day, ticket per tutti al costo di 8 euro, soltanto il giovedì.

Dal Tyrannosaurus Rex lungo 13 metri, al Mamenchi lungo 22 metri, sono solo alcuni tra i dinosauri presenti in questa straordinaria produzione 2021, per la gioia di grandi e bambini appassionati del mondo giurassico e dal mondo della magia, i draghi novità assoluta in Europa.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 334 8979518 e visitare il sito www.dinosauriincitta.it.