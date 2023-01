Lo spettacolo "Sogno di un uomo ridicolo" al Teatro Modus

Da mercoledì a sabato nuove repliche del “Sogno di un uomo ridicolo” al Modus Castelletti nel racconto di Dostoevskij in versione ballata rock. Un testo di incredibile attualità, in una versione in cui attorialità e musicalità sono elementi fondanti. Da mercoledì 11 a sabato 14, sempre alle ore 21, nuove repliche al Teatro Modus per “Sogno di un uomo ridicolo”, spettacolo prodotto da Modus per il gruppo professionistico Orti Erranti Teatro, che vede in scena Andrea Castelletti, per il percorso di spettacoli “Narratori”.

La pièce è l’adattamento teatrale dell’omonimo racconto di Dostoevskij, una delle sue opere minori più originali per la combinazione di elementi fantastici, proposto nel bicentenario della sua nascita. Castelletti, attore e regista, lo interpreta nella forma di un concerto rock di trascinante potenza e impatto emotivo, una sorta di concerto sconcertante di parole e musiche, una ballata che si fa riflessione appassionata e profonda, in una narrazione sospesa tra fiaba e psicanalisi.

«Il racconto scritto nel 1876 – spiega Castelletti – appare incredibilmente pensato per i nostri giorni. Lo spettacolo intende rivolgersi alla società intera, denunciandone i vizi che la allontanano da quell’idea di felicità fondata semplicemente sulla benevolenza e solidarietà anzichè su avidità ed egoismo. Un’idea di felicità libera dalla presunzione della tecnologia di teorizzarne le leggi. Un’idea di felicità che ci riporta al messaggio di puro amore, al di là di ogni religione e prima di ogni potere».

Il racconto è quello di un uomo che non accetta la società, né si ritiene accettato, arrivando al punto da sentirsi ridicolo. Oramai indifferente a tutto, una notte vive un sogno rivelatore che lo porta ad una sua visione della verità. Nel viaggio onirico il suo corpo viene trasportato altrove per rinascere in un altro mondo, una copia della Terra nelle sue condizioni primordiali dove gli uomini vivono senza scienza né culti né burocrazie, in totale armonia tra loro e con la natura. La sua presenza però li contamina: menzogna, malizia, vanità, gelosia e invidia. Sorgono così divisioni, culti, leggi e costrutti sociali che corrompono i rapporti naturali delle origini, portando infine a credere che il sapere della scienza sia superiore alla conoscenza dei sentimenti. L’uomo, una volta risvegliatosi…

Informazioni e contatti

Si evidenzia che per andare incontro al caro vita che colpisce molte persone in questo periodo, il Teatro Modus ha lanciato l’iniziativa di mercoledì e giovedì al prezzo speciale di soli 8 euro. Informazioni 392/3294967, info@modusverona.it, modusverona.it. Si raccomanda la prenotazione, tramite il sistema sul sito.