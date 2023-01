A Palazzo Barbieri la mostra "Arpad Weisz - Quando il razzismo entra in campo" dal 13 gennaio al 4 febbraio 2023. Una mostra su Arpad Weisz, ebreo ungherese, (Solt, Ungheria, 1896 – Auschwitz, Polonia, 1944), ex atleta olimpico e allenatore che diede molto al calcio italiano. Allenò l’Ambrosiana-Inter, squadra con la quale vinse lo scudetto nel 1930, e dal 1935 al 1938 portò la squadra di calcio del Bologna a conquistare per due volte consecutive lo scudetto e la prestigiosa Coppa del Torneo dell’Esposizione di Parigi nel 1937.

Le suggestive tavole illustrate tratte dal volume di Matteo Matteucci, Arpad Weisz e il Littoriale (Bologna, Minerva 2017) raccontano le vicende calcistiche e storiche tra gli anni Venti e Trenta. La storia personale di Weisz corre in parallelo con quella professionale di calciatore esperto e allenatore carismatico: Weisz mostra grande perspicacia nelle strategie di gioco, empatico e comunicativo con le sue squadre, sempre e comunque appassionato. Straordinaria carriera che si interrompe nel gennaio del'39, a seguito delle leggi razziali (1938) e il tragico epilogo ad Auschwitz, dove muore il 31 gennaio 1944.

Visite guidate gratuite:

LUOGO: Atrio di Palazzo Barbieri

GIORNI: sabato 14, 21, 28 gennaio, 4 febbraio 2023

ORARIO: ore 11.

Informazioni e contatti

Costo: visite guidate gratuite, ingresso gratuito

Prenotazione obbligatoria da effettuare entro il giorno precedente.

Posti limitati.

Per informazioni e prenotazioni: