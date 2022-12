Al Museo Archeologico Nazionale di Verona la mostra "Imagines"

Inaugura mercoledì 21 dicembre 2022 alle ore 16.30 al Museo Archeologico Nazionale di Verona una piccola ma preziosa mostra fotografica dedicata alla Valpolicella romana, esito di una lungo percorso progettuale che ha visto la collaborazione dei Comuni della Valpolicella con le strutture periferiche del Ministero della Cultura, la Soprintendenza in primo luogo e la Direzione regionale Musei del Veneto, ospite dell’evento.

La mostra fotografica vuole far conoscere, valorizzare e tutelare il patrimonio culturale, dando pari dignità e valore a tutto il territorio e non solo ai siti più eclatanti di cui la Valpolicella vanta comunque alcuni esempi archeologici importanti a livello nazionale.

L’iniziativa, che in un certo modo costituisce un anticipo della prossima esposizione dedicata all’età romana che sarà allestita al Museo Archeologico Nazionale di Verona, ha potuto realizzarsi grazie all’encomiabile spirito di “cordata” delle amministrazioni che compongono questo comprensorio territoriale, unito non solo dall’amore per l’archeologia, ma più in generale dalla consapevolezza dell’importanza della tutela del paesaggio, quel tessuto composito fatto di chiese, ville, corti rustiche, appezzamenti agrari e delle stesse testimonianze archeologiche, sia quelle visibili, che invisibili.

La mostra sarà visitabile fino al 31 marzo 2023 negli orari di apertura del museo (venerdì, sabato e domenica, ore 10-18) compresa nel normale biglietto d'ingresso.

Web: https://polomusealeveneto.beniculturali.it.