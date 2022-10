A Verona la mostra "Fuori, nella terra dell’uomo"

Realizzata in collaborazione con Urbs Picta in occasione della 17esima edizione di ArtVerona, la mostra “Fuori, nella terra dell'uomo” riunisce dopo più di dieci anni due importanti collezioni storiche, quella di Fondazione Cariverona e quella del gruppo UniCredit, presentate attraverso la lente dell'artista-curatore Pietro Ruffo. In occasione dell’inaugurazione del 14 ottobre, Fondazione Cariverona in collaborazione con Urbs Picta propone un programma dedicato al contemporaneo: alle 21 live performance di Salò e a seguire dj set Path Sound System e cocktail by Archivio. Alle 21 e alle 22.30, solo su prenotazione, “VENTILABRI”, performance site-specific per organo a canne e live electronics di Zeno Baldi presso l'ex Chiesa di San Pietro in Monastero in via Garibaldi 3.

La mostra

“La Terra ci fornisce, sul nostro conto, più insegnamenti di tutti i libri. Perché ci oppone resistenza. Misurandosi con l’ostacolo l’uomo scopre se stesso”. Antoine de Saint-Exupery, Fuori dalla terra degli uomini Negli ultimi anni il tema dell’antropizzazione del paesaggio è centrale nelle riflessioni di geologi, antropologi, ambientalisti e artisti. Ogni centimetro dell’ambiente che ci circonda sembra sia stato addomesticato e viviamo una costante alterità fra noi e la natura: la natura si ribella con tifoni, trombe d’aria, siccità, pandemie, mettendo a dura prova la nostra esistenza, a tal punto da tenerci chiusi in casa. La percezione del paesaggio allora si trasforma e l’arte ne è testimone: un paesaggio non più ospitale, viene idealizzato e diventa un riflesso interiore dell’uomo, come se il vero paesaggio antropico fosse quello che creiamo nel nostro subconscio, all’interno delle confortevoli mura domestiche.

La mostra, trasversalmente a epoche o collocazioni geografiche, intende suggerire come il paesaggio possa essere una proiezione della mente dell’uomo piuttosto che la rappresentazione di un luogo fisico reale. Uno spazio intimo e immersivo in cui le opere si trasformano in un dispositivo della visione per accedere al quale bisogna attraversare la scenografica tenda tra le colonne del portico, appositamente concepita da Pietro Ruffo per la mostra. L’opera, Fuori (2022), è una foresta primordiale, l’immagine più profonda nel nostro subconscio, l’habitat ancestrale che ricopriva la terra cinquantacinque milioni di anni fa quando ha avuto origine l’avventura dell’uomo nel mondo, “il giardino dell’Eden” dal quale è stato espulso.