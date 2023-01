Visita Verona con il "Free Walking Tour"

Alcuni vi hanno partecipato durante qualche viaggio in Spagna, altri ne hanno sentito parlare, molti non pensavano potesse esistere. Eppure, il Free Walking Tour è realtà anche in Italia. Specialmente a Verona, dove a partire da gennaio 2023, ogni sabato pomeriggio potrete partecipare ad una visita guidata della città ad accesso completamente libero ed in lingua italiana. Infatti, al solito appuntamento mattutino delle 10.30 in inglese, ogni giorno, si aggiunge la lingua italiana del sabato pomeriggio alle ore 15.30. Ci si vede presso l'Arco dei Gavi. L'accesso è completamente libero dietro prenotazione (gratuita). Alla fine del tour, per supportare il progetto, potrete fare una donazione libera.

Free Walking Tour Verona è parte del progetto Free Walking Tour Italia presente in più di 27 città in tutta Italia. Scoprite tutte le mete sul sito www.freewalkingtouritalia.com.