Visita al castello di Bevilacqua

Il Castello di Bevilacqua fu costruito nel 1336 da Guglielmo Bevilacqua. Fu concepito come fortezza per difendersi dai Carraresi e dagli Estensi. La famiglia Bevilacqua trae le proprie origini dal paese di Ala in provincia di Trento e lo dimostra il disegno di un’ala al centro dello stemma. Abile commerciante di legname Guglielmo Bevilacqua, alla corte del Can Grande Mastino della Scala, aveva consolidato la sua passione economica all’interno della città scaligera di Verona, tanto da ricevere regolare investitura di Vassallo del vescovo. Il castello fu danneggiato all’epoca della lega di Cambrai e perse il suo scopo difensivo nel periodo successivo, in pieno dominio della Repubblica di Venezia. L’edificio subì un riammodernamento nel 1532 ad opera dell’architetto Sanmicheli che lo trasformò in villa e lo dotò di ampi e moderni interni. In seguito agli eventi napoleonici, l’edificio venne dato alle fiamme dall’esercito austriaco (1848).

Le truppe austriache invasero il paese e sparsero al vento le ceneri dell’allora Conte Alessandro Bevilacqua. Il patrimonio del Castello dopo la morte dei coniugi fu lasciato in beneficienza. Nacque, così, la fondazione “Bevilacqua – La Masa”, una sorta di residence per anziani e bisognosi. Durante la 2° guerra mondiale fu occupato dai tedeschi come Posto Comando. Dopo la fine del periodo bellico l’edificio divenne “Collegio San Davide” gestito dai salesiani che rimasero fino al 1966, quando, per lo scoppio di una caldaia, per la seconda volta nella sua storia il castello fu devastato dalle fiamme. Abbandonato da quest’ultimi fu ceduto a privati.

