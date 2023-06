Cosa fare a Verona e in provincia durante il weekend dal 30 giugno al 2 luglio 2023

Ancora un weekend ricchissimo di eventi tutti da scoprire a Verona e in provincia. Di seguito vediamo le migliori iniziative in programma dal 30 giugno al 2 luglio.

L'EVENTO TOP

Grecia in Festa

L'estate è arrivata e continuano gli appuntamenti enogastronomici all'aperto nel cuore di Legnago: da giovedì 29 giugno a domenica 2 luglio in scena la 32esima edizione di "Grecia in Festa", il format itinerante dedicato alla cucina del Peloponneso, per quattro gustose giornate da non perdere nella centrale Piazza Garibaldi.

SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2023

MANIFESTAZIONI

AltaLessinia Outdays

Quando si dice Alta Lessinia, si pensa al relax, allo sport, alla natura, ai sapori e alla cultura. Se si aggiunge il divertimento si parla di AltaLessinia Outdays, una due giorni interamente dedicata al mondo outdoor che ritorna sabato 1 e domenica 2 luglio nel cuore della Lessinia. AltaLessinia Outdays è un festival dello sport all'aria aperta, che trasforma il paese di Erbezzo in una vera e propria piazza delle pratiche outdoor.

Festa del Barbeque?

Il ristorante Alla Torre di Isola della Scala sarà teatro di una delle più famose e importanti gare internazionali di barbeque, che si svolgerà durante la Festa del Barbeque dal 30 giugno al 2 luglio. Un weekend intero per gustare la migliore carne alla griglia oltre a tante specialità culinarie e assistere alla competizione promossa da KCBS, che autorizza e giudica più di cinquecento barbeque contest all’anno in tutto il mondo.

Soave al naturale

"Soave al naturale" con guida e degustazione in vigna domenica 2 luglio. Un’avventura in bici alla scoperta della natura e del rispetto della biodiversità tra boschi e vigneti della Val Tramigna. In questo itinerario sarete accompagnati dalla consapevole esperienza di chi, lavorando con pazienza e sapienza la terra, se ne prende cura giorno dopo giorno e riesce a ricavare prodotti sani e genuini senza alterare gli equilibri naturali del territorio.

Festival Gambe all’Aria

Il Festival Gambe all’Aria giunge alla terza edizione e ridisegna la sua proposta serale, dal 26 giugno all'1 luglio tutte le sere, sempre nella splendida cornice di Villa Buri articolata su tre location: il palco principale per gli spettacoli serali, il palco nel bosco, arricchito dal Bar*Aria con aperitivi e menù diversi per cenare ogni sera, che ospiterà la musica, l’Arena Bimbi, con giochi e angolo dedicato alla lettura libera, a cura di Farfilò.

Mercato della Terra Slow Food

Domenica 2 luglio, il Mercato della Terra Slow Food di Sommacampagna propone una trentina di agricoltori, produttori e artigiani del cibo. Come ogni prima domenica del mese, l’alberata piazza del centro storico offrirà l’opportunità di conoscere da vicino la storia e la passione di piccole realtà che con i prodotti della terra rappresentano il territorio veronese e le province limitrofe.

Costermano Summer Fest

Dal 29 giugno al 2 luglio è in programma il Costermano Summer Fest. Appuntamento a Costermano sul Garda, presso il Parco Dell'Amicizia dei Popoli. Ingresso gratuito tutti i giorni dalle ore 18 alle 24. Area bambini con gonfiabili e laboratori, street food, live band e dj set.

MUSICA

Il Barbiere di Siviglia e Rigoletto

«Largo al factotum della città» e alla più celebre opera buffa di Gioachino Rossini: "Il Barbiere di Siviglia", dedicata allo scaltro Figaro, al Conte d’Almaviva, alla vispa Rosina e al burbero Don Bartolo. Appuntamento in Arena venerdì 30 giugno. Prima opera della cosiddetta trilogia popolare di Giuseppe Verdi, "Rigoletto" sarà invece in Arena a partire da sabato 1 luglio.

Le Orme in concerto

Era il 1973 quando usciva uno dei concept album più eclettici e immaginifici della storia del progressive rock italiano: "Felona e Sorona". A cinquant’anni dall’uscita di questo capolavoro discografico dal sapore fantascientifico che conquistò la scena prog internazionale, sabato 1 luglio, nella caratteristica cornice patrizia di Villa Venier, a Sommacampagna, Le Orme tornano a suonare dal vivo in una data unica e imperdibile.

Mura Festival

Weekend ricco di musica dal vivo al Mura Festival. Venerdì 30 giugno, il Mura Festival ospiterà il Britwall British Festival, un evento imperdibile per ogni appassionato del genere brit pop e rock che porterà sul palco le migliori band del territorio. Il mese di luglio parte invece nel segno della gioia e del coinvolgimento con la Tex Country Band che sabato 1 luglio animerà il Bastione di San Bernardino con la sua energia travolgente.

Doppio concerto della Jazzset Orchestra

Sarà un weekend all'insegna dello Swing, un coinvolgente turbinio di ottoni sapientemente suonati, unitamente ad una collana di immortali canzoni interpretate da due inimitabili voci soliste, accompagnate da una Big Band composta da 18 musicisti, che trasporterà gli spettatori nella mitica era della famosa canzone Polvere di Stelle degli Anni '50/60. I due concerti si terranno venerdì e sabato rispettivamente in Piazza del Popolo e al Parco San Giacomo.

TEATRO

Paolo Cevoli

Dopo il grande successo riscosso con il tour teatrale di "Andavo ai 100 all’ora", venerdì 30 giugno Paolo Cevoli torna in terra scaligera con un’unica data estiva per Box Office Live. Ad ospitare il camaleontico veterano della risata sarà Villa Venier, il gioiello patrizio del Comune di Sommacampagna, divenuto ormai uno dei contenitori culturali più interessanti del panorama veronese.

Teatro nei Cortili

Le compagnie amatoriali tornano in scena a Verona nei cortili per una lunga estate di spettacoli e divertimento. Dal 25 giugno fino al 6 settembre le rappresentazioni si susseguiranno sui palchi allestiti al Chiostro di S. Maria in Organo, Chiostro di S. Eufemia e Cortile Montanari.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Indiana Jones e il quadrante del destino - «Nel 1969, l'archeologo e avventuriero statunitense Indiana Jones vive sullo sfondo della corsa allo spazio. Jones è a disagio per il fatto che il governo degli Stati Uniti d'America abbia reclutato ex nazisti per aiutare a battere l'Unione Sovietica nella corsa allo spazio. La sua figlioccia, Helena, lo accompagna nel suo viaggio». Regia: James Mangold.

MOSTRE

100 volte Callas. La Divina e Verona

La mostra "100 volte Callas. La Divina e Verona" conduce lo spettatore in quei primi anni leggendari documentati dalle foto di scena in Arena e soprattutto dai primi ritratti ufficiali dei due anni cruciali per la vita privata di Maria Callas, il 1947 e il 1949. Ad eseguire quei ritratti, due dei quali finora inediti, fu Filippo Tommasoli dell’omonimo studio fotografico e oggi, tre generazioni dopo, la mostra è curata dal nipote che ne porta lo stesso nome. L’esposizione, gratuita e aperta ogni giorno dalle 8.30 alle 20.30, è allestita fino al 30 agosto al piano terra del Palazzo della Gran Guardia, in Piazza Bra, nel foyer dell’auditorium con vista sull’Arena e un impianto che ricorda la struttura stessa del teatro.

100 anni di Stagione lirica in Arena di Verona nei manifesti della Collezione Salce

La storia del Festival lirico areniano raccontata attraverso alcuni dei suoi manifesti originali. È quanto sarà esposto nell’originale mostra "100 anni di Stagione lirica in Arena di Verona nei manifesti della Collezione Salce" in programma fino al 10 settembre 2023 al Museo Archeologico Nazionale di Verona. In esposizione 14 significativi manifesti originali del Festival lirico areniano di varie dimensioni, prestati dal Museo Nazionale Collezione Salce di Treviso.

Tre nuove mostre alla galleria Studio la Città

La galleria Studio la Città ospita fino al 16 settembre 2023 tre nuove mostre personali: Vincenzo Castella con "Affreschi e collezioni botaniche", Jacob Hashimoto con "Noise", Lucas Reiner con "A Requiem in Progress". Sono tre mostre accomunate da una lettura particolare della natura e della "quotidianità": le nuovissime opere su tela di Hashimoto tra natura e intelligenza artificiale, le foto in grande formato di Castella tra natura e affreschi rinascimentali, i reiterati alberi di Lucas Reiner in omaggio all’amico artista Lawrence Caroll.

Animali nel mondo antico

Dal 25 ottobre 2022 all'1 ottobre 2023 un nuovo percorso espositivo sull’importanza degli animali nella storia e nell’arte visibile al Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona con l’esposizione "Animali nel mondo antico". In mostra per la prima volta, oltre alle raffigurazioni in metallo conservate al MATR, alcuni importanti ritrovamenti provenienti dalla Domus romana scoperta durante degli scavi nell’ex cinema Astra in via Oberdan. Esposti 130 oggetti di piccole dimensioni. Dagli animali nell’antico Egitto a quelli idealizzati nel mondo classico per il loro importante ruolo in ambito mitologico e religioso.

"Il respiro della natura/AQUA" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

È l’acqua, fonte di vita e al contempo elemento distruttivo e caotico, la protagonista della nuova esposizione contemporanea allestita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti nello spazio "Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura/AQUA" a cura di Patrizia Nuzzo. L’esposizione sarà visibile al pubblico dal 28 ottobre 2022 fino ad ottobre 2023.

"Memorie dal Futuro" al castello scaligero di Malcesine

Il maestoso scenario del Castello Scaligero di Malcesine, borgo medievale affacciato sulla sponda veronese del lago di Garda, recentemente entrato nella lista de "I Borghi più belli d'Italia", dal 22 aprile al 29 ottobre 2023 accoglie le sculture e le installazioni degli artisti Katja Loher (Zurigo, 1979) e Dario Tironi (Bergamo, 1980), accomunati da una ricerca orientata a tematiche ambientali.

Gli Occhi Chiusi

Artericambi è lieta di presentare "Gli Occhi Chiusi" di Agnese Galiotto, pittrice e film-maker. A partire da marzo, Agnese ha iniziato ad affrescare i muri della galleria con i paesaggi onirici della Lessinia. Esplorando questi luoghi, l’artista trova reperti del passato conservati nella roccia. Fossili di pesci preistorici, di quando tutto era sommerso dalle acque. Visitabile fino al 31 luglio 2023.

Specimina Artium. Carte dai luoghi dell’Enfer

Presso la Casa Museo della Fondazione Fioroni di Legnago l’eclettica mostra patrocinata dall’Unicef, dalla Fondazione Fioroni e dal Comune di Legnago dal titolo "Specimina Artium. Carte dai luoghi dell’Enfer" di Alessandro S. Carone. Un vero e proprio racconto artistico/letterario che si srotola su carte e tasche di biblioteca. La mostra rimarra? aperta al pubblico fino al 30 giugno 2023.

Scalfire la Superficie

Si tiene dal 26 marzo al 30 giugno la prima mostra personale organizzata dall’associazione di promozione sociale In Habitat, presso il centro culturale Habitat Ottantatre. "Scalfire la Superficie" è un progetto espositivo che presenta sette lavori inediti dell’artista Max Mondini, realizzati appositamente per gli spazi espositivi di Habitat Ottantatre, curato da Edorado Durante, con la direzione artistica di In Habitat.