Le Orme tornano in concerto a Villa Venier di Sommacampagna

Era il 1973 quando, elegantemente vestito dell’artwork del pittore mantovano Lanfranco Frigeri, usciva uno dei concept album più eclettici e immaginifici della storia del progressive rock italiano: “Felona e Sorona”. A cinquant’anni dall’uscita di questo capolavoro discografico dal sapore fantascientifico che conquistò la scena prog internazionale, tanto che fu incisa anche una versione inglese del disco, con la collaborazione di Peter Hammill dei Van der Graaf Generator, sabato 1° luglio alle ore 21.30, nella caratteristica cornice patrizia di Villa Venier, a Sommacampagna, Le Orme tornano a suonare dal vivo in una data unica.

Un concerto imperdibile, per festeggiare il cinquantesimo anniversario di un disco iconico, che grazie al suo impianto parabolico, pregno di allegorie e immagini evocative, e alle sue suite poderose e trascinanti, è ancora capace di parlare alla contemporaneità. Sul palco di Villa Venier, oltre agli intramontabili successi che hanno caratterizzato i 57 anni di attività del gruppo, la band offrirà anche alcune anticipazioni del nuovo album, intitolato “Le Orme & Friends”, la cui uscita è prevista per il prossimo 13 ottobre e del quale verranno presentati, per la prima volta dal vivo, i primi due singoli.

Ad affiancare lo storico batterista Michi Dei Rossi, ci saranno Tony Pagliuca alle tastiere, membro della band all’epoca della registrazione dell’album, e Tolo Marton alla chitarra, che prese parte all’incisione di un altro capolavoro del gruppo, “Smogmagica”, contenente uno dei più grandi successi del gruppo: “Amico di ieri”. A completare la formazione ci saranno poi Luca Sparagna, al basso e voce, oltre a Michele Bon e Aligi Pasqualetto, entrambi al piano e alle tastiere.

L’evento, organizzato da Box Office Live, è inserito nel cartellone di “Palco Venier”, la proposta culturale estiva del Comune di Sommacampagna.

Per prevendita biglietti www.boxofficelive.it - www.ticketone.it

Le Orme / foto Ufficio stampa Box Office Live