La Jazzset Orchestra in concerto nel fine settimana

Sarà un weekend all'insegna dello Swing, un coinvolgente turbinio di ottoni sapientemente suonati, unitamente ad una collana di immortali canzoni interpretate da due inimitabili voci soliste, accompagnate da una Big Band composta da 18 musicisti, che trasporterà gli spettatori nella mitica era della famosa canzone Polvere di Stelle degli Anni '50/60. Musica “pulita” , gradevole ed entusiasmante a richiamare la dolce immagine della tiepida Primavera della Liberazione, contaminata dalla “febbre per lo Swing”. E sarà la Jazzset Orchestra, in attività musicale da 35 anni con diverse centinaia di concerti in Italia ed anche all'Estero, a presentare due serate di musica in altrettanti Quartieri cittadini di Verona, promosse dalle rispettive Circoscrizioni.

La Jazzset Orchestra completa l'organico strumentale con le professionali interpretazioni delle voci soliste di ROSSANA D'AURIA e di STEFANO FUSCO, mentre la Direzione è affidata al Maestro GILBERTO MERLI, La breve rassegna si aprirà VENERDI 30 GIUGNO 2023 alle ore 21 nella centrale ed ospitale PIAZZA del POPOLO nel Quartiere di San Michele Extra, con il concerto “SETTIMA IN SWING” organizzato dalla 7a Circoscrizione. In programma brani strumentali e cantati degli Autori più conosciuti dell'Era dello Swing” da Duke Ellington a Benny Goodman, Cole Porter, Irving Berlin, con un omaggio a Gorni Kramer, compositore, polistrumentista e direttore d'orchestra mantovano, che, negli Anni 30 e '40, propose il Jazz in Italia, facendolo diventare una vera moda.

Il secondo concerto è previsto per SABATO 1° LUGLIO 2023 alle ore 21 presso l'ampio spazio del PARCO SAN GIACOMO nel Quartiere di Borgo Roma, organizzato dalla 5a Circoscrizione con il tema musicale “SWING TIME 2023”. Il repertorio sarà quello degli standard, composto da pop swing, classiche canzoni da musical e film. Un tuffo nel magico mondo delle grandi orchestre americane, per scoprire le fantasia, l'originalità e le emozioni delle esecuzioni dal vivo della Jazzset Orchestra. In caso di maltempo il concerto sarà eseguito DOMENICA 2 LUGLIO alle ore 21.

Info: www.jazzset.it