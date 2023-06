Soave al naturale con guida e degustazione in vigna il 2 luglio 2023. Un’avventura in bici alla scoperta della natura e del rispetto della biodiversità tra boschi e vigneti della Val Tramigna. In questo itinerario saremo accompagnati dalla consapevole esperienza di chi, lavorando con pazienza e sapienza la terra, se ne prende cura giorno dopo giorno e riesce a ricavare prodotti sani e genuini senza alterare gli equilibri naturali del territorio.

Nel percorso troveremo Alessandro Filippi che ci illustrerà i suoi metodi di coltivazione naturali in vigna e ci farà degustare i suoi vini in abbinamento a salumi e formaggi. Costo di partecipazione all’escursione 35 euro, che include:

Guida cicloturistica certificata;

Assicurazione RC e tesseramento all’associazione;

Assistenza tecnica durante il percorso;

Degustazione in vigna in abbinamento a salumi e formaggi.

Servizi facoltativi aggiuntivi a richiesta: