A Isola della Scala la Festa del Barbeque

Il ristorante Alla Torre di Isola della Scala sarà teatro di una delle più famose e importanti gare internazionali di barbeque, che si svolgerà durante la Festa del Barbeque dal 30 giugno al 2 luglio. Un weekend intero per gustare la migliore carne alla griglia oltre a tante specialità culinarie e assistere alla competizione promossa da KCBS, che autorizza e giudica più di cinquecento barbeque contest all’anno in tutto il mondo. Si tratta di gare internazionali con partecipanti che arrivano da tanti Paesi per sfidarsi alla griglia e misurarsi con la cottura a basse temperature sino alla affumicatura della carne, come vuole la tradizione USA.

Un evento di primo piano che torna al ristorante Alla Torre dopo il successo del 2022. Anche quest’anno la gara attirerà squadre provenienti da tutta Europa, pronte a sfidarsi in un’entusiasmante competizione culinaria. Per tutti gli appassionati sarà l'occasione perfetta per scoprire i segreti dei maestri del barbecue e assaporare prelibatezze uniche. Le squadre iscritte alla competizione sono di altissimo livello, le regole sono ferree e i giudici esperti valuteranno ogni piatto, premiando l’originalità, la cottura perfetta e la presentazione impeccabile. Un’emozione unica per gli amanti del buon cibo e della cucina creativa. Ad accompagnare la gara ci saranno stand gastronomici per gustare il celebre risotto all’isolana, il saporito risotto col pontel, oltre alle grigliate di arrosticini e wurstel, accompagnati da ottima birra e tanta musica.

Venerdì 30 giugno si balla con DJ Daniele Baldelli, sabato 1 luglio a tutto Rhytm’n Blues con La Respect Soul Band e domenica 2 gran finale con l'esibizione travolgente della AL-B.BAND. Appuntamento dunque al Ristorante alla Torre con la Festa del Barbeque dal 30 giugno al 2 luglio per incontrare appassionati di tutto il mondo e vivere un weekend all’insegna della buona cucina. Ingresso libero.

Festa del bbq a Isola della Scala 2023 / locandina via Ufficio Stampa Pensiero visibile