Fine settimana all'insegna della musica dal vivo per il Mura Festival di Verona

Weekend ricco di musica dal vivo al Mura Festival dal 30 giugno al 2 luglio 2023.

SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2023

Il programma

Britwall British Festival

Torna anche quest’anno l’appuntamento musicale che celebra la musica british. Venerdì 30 giugno, il Mura Festival si prepara a ospitare un evento imperdibile per ogni appassionato del genere brit pop e rock che porterà sul palco le migliori band del territorio. Britwall British Festival rappresenta un’opportunità unica per gli amanti della musica per immergersi nella ricca tradizione musicale britannica che ha ispirato e continua a ispirare musicisti in ogni parte del mondo. Mura Festival si trasformerà in un paradiso per gli appassionati di musica britannica, con una serie di live che metteranno in mostra l’eccellenza e la diversità della scena musicale del Regno Unito. Britwall British Festival è stato creato con l’intento di celebrare le icone musicali britanniche del passato e del presente al fine di promuovere la crescita e la diffusione della cultura musicale britannica in tutto il mondo.

La line-up della serata evento parte alle ore 18.30 con l’incontro Speak and Spritz accompagnato da un piccolo dj set di intrattenimento. A seguire, alle ore 20 spazio a Horto Events. Dalle 20.20 si alterneranno sul palco: il duo acustico Silère, i FreeMode, Depeche Mode Cover Band, gli Artick Attack, cover band degli Artick Monkeys, I The Royals e, a conclusione, un fantastico Dj Set tutto in stile british. Ogni spettacolo sarà un’esperienza indimenticabile, ricca di energia e talento. Britwall British festival non si limiterà solo a spettacoli live. Saranno organizzate anche una serie di attività collaterali che metteranno in evidenza la storia, l’innovazione e l’impatto della musica britannica nel panorama culturale. Tra gli espositori: Bottega dell’accessorio, Alice Jeans e Figli delle Stelle Lab. Tra gli artisti, il fotografo Nicola Massella. Britwall British Festival è un evento a ingresso gratuito e imperdibile per gli amanti della musica britannica e per chi desidera vivere un’esperienza indimenticabile.

Tex Country Band

Il mese di luglio parte nel segno della gioia e del coinvolgimento con la Tex Country Band che sabato 1° luglio alle 21.30, animerà il Bastione di San Bernardino con la sua energia travolgente. La musica country è famosa per la sua capacità di catturare e trasmettere emozioni intense. La Tex Country Band porterà questo spirito vivace e contagioso sul palco, garantendo un’esperienza travolgente a tutti i presenti. Il parco delle Mura godrà di una atmosfera elettrizzante fin dal primo momento, con le note di Massimo Taccuso, Andrea Cesone, Maurizio Rizzi e Gabriele Fianco. Si ballerà, canterà e si riderà insieme a una folla di appassionati di musica country per un concerto che rappresenta un’occasione imperdibile per abbracciare lo spirito del divertimento senza limiti.

Il country rock della Tex Country Band porterà sul palco di Mura Festival un affascinante connubio tra la tradizione della musica country e la grinta del rock. La forza del country rock risiede, infatti, nella sua capacità di adattare le melodie e le tematiche del country alla potenza e all’urgenza del rock con canzoni che spaziano da ballate emozionanti a brani che fanno venire voglia di saltare in piedi e ballare, mantenendo sempre un’anima autentica e una storia da raccontare. Il concerto è aperto a tutti gli amanti della musica country, dai veterani ai neofiti. Con questo appuntamento, l’ulteriore nel già ricco e variegato calendario proposto da Mura Festival, si vuole creare un’atmosfera inclusiva e accogliente, dove ogni individuo possa sentirsi parte di una grande famiglia di appassionati. Preparatevi a indossare i vostri cappelli da cowboy, a calzare gli stivali da ballo e a lasciarvi trascinare dal ritmo irresistibile di brani che faranno vibrare l’intera serata.

MusicAlive

Sono passati ormai vent’anni dall’inizio del progetto MusicAlive nato per necessità e con lo scopo di valorizzare la musica originale e indie-pendente veronese degli anni 2000, quando dal forum del famoso portale degli spettacoli di Livepoint un gruppo di musicisti e appassionati hanno iniziato a fomentare una scena artistica e creare un’incredibile sinergia tra diverse realtà e associazioni. Attraverso un grande supporto dell’allora amministrazione comunale e in particolar modo dall’assessore alle politiche giovanili Giancarlo Montagnoli alcuni amici e appassionati, tra i quali i fondatori Fabio Fila e Alessandro Formenti, danno vita al progetto MusicAlive, con la produzione di due raccolte “compilation” di brani delle band e artisti veronesi che in quel periodo pubblicavano i loro album, creando attorno ad essi un interessante circuito di promozione e valorizzazione delle loro produzioni musicali.

Il progetto si sviluppava attraverso azioni di promozione di un singolo artista durante l’intera settimana, partendo dal lunedì con un articolo di presentazione sul portale degli spettacoli Livepoint, per poi proseguire il martedì con un mini-showcase live acustico di presentazione presso il forum della Fnac di via cappello. Si proseguiva la settimana con il mercoledì dove diverse collaborazione con la fanzine” in Città” distribuita gratuitamente sul territorio, e la radio web dell’Università di Verona Fuori Aula Network, promuovevano con interviste e approfondimenti l’artista della settimana. Il giovedì veniva poi pubblicato uno speciale sul quotidiano l’Arena, dando coì una vetrina popolare all’artista, e il venerdì un’intensa e appassionante intervista negli studi di Radio Blu con un programma nato e dedicato dal nome MusicAlive FM a cura dello speaker radiofonico Gabriele Barbi e dj Pilo. Arrivava così il sabato con l’ormai atteso giorno del concerto serale sempre molto partecipato il più delle volte ospitato al Virus Club di Borgo Roma o allo storico Anonimo Pub de La Rizza, al Blocco, poi al Jameika e De Kamer, e o in altre occasioni come festival estivi della provincia, il SoundPark della Valpolicella, o l’Aribandus di Bussolengo, al Verona Rok e il più importante palco del Lago Rock di Claudio Rama dove grazie alla visione e il supporto del Giamba di Musicalbox veniva appositamente allestito un secondo palco dedicato esclusivamente al progetto e agli artisti del progetto MusicAlive.

Il progetto inizia a farsi conoscere un po’ ovunque e grazie alla collaborazione con Verona Fiere guadagna uno spazio importante presso il Job Orienta la fiera dedicata ai giovani e all’orientamento all’istruzione. Il progetto è spesso invitato ma tavoli e incontri sullo spettacolo e lo sviluppo musicale come format di successo e best practice, e nel giro di un anno è riconosciuto a livello nazionale ricevendo il primo premio al M.E.I di Faenza (Meeeting delle Etichette Indipendenti) come Miglior Progetto Musicale per la Valorizzazione della Musica originale Giovanile, l’obiettivo era ormai raggiunto. All'interno di MusicAlive hanno trovato casa diversi artisti e band che poi hanno avuto un buon percorso musicale e livello nazionale, risulta oggi complicato citarli tutti in quanto erano oltre ottanta proposte, sarà però occasione domenica 2 luglio toccare con mano le compilation con lo stupendo libretto illustrativo del creativo e geniale “il Torre”. Durante il revival si incontreranno i musicisti di allora e soprattutto gli amici e la comunità di Livepoint e della scena veronese che erano la benzina di tutto questa “wave 2000” di MusicAlive.

Dalle 18 prenderà vita presso il parco del Mura Festival una reunion dove parteciperanno come esponenti del progetto i FARABRUTTO che proprio post compilation diventarono una delle più riconosciute realtà della musica cantautorale indie-pendente degli anni 2000, e a seguire i NEXUS che per MusicAlive rappresentano la bandiera e i pionieri di ogni nuova avventura che al tempo veniva prodotta dal progetto stesso. Ma ci sarà spazio anche per nuove proposte veronesi nel pieno spirito del progetto di valorizzazione il tutto confezionato e raccontato del duo fondatore, i dj AL#Fa che posizioneranno una cabina di regia presso Casa Erriquez del Mura Festival. L’ingresso è libero e siete invitati tutti a partecipare all'evento indossando magari una t-shirt o un gadget delle vostre band di quegli anni dove la creatività grafica e le idee di marketing non mancavano certo.