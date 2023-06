Tornano gli Alta Lessinia Outdays: due giorni di sport outdoor 

Quando si dice Alta Lessinia, si pensa al relax, allo sport, alla natura, ai sapori e alla cultura. Se si aggiunge il divertimento si parla di AltaLessinia Outdays, una due giorni interamente dedicata al mondo outdoor che ritorna il 1 e 2 luglio 2023 nel cuore della Lessinia. AltaLessinia Outdays è un festival dello sport all'aria aperta, che trasforma il paese di Erbezzo (in provincia di Verona) in una vera e propria piazza delle pratiche outdoor. L’obiettivo è promuovere e permettere di vivere la montagna in modo sostenibile, con aree free di sport adatti a tutte le età, manifestazioni agonistiche, enogastronomia locale ed escursioni guidate gratuite. Una mission, questa, che si concretizza grazie al lavoro di molti giovani volontari e importanti aziende che sostengono l’evento e i suoi valori di promozione.

SPORT PER TUTTI E MANIFESTAZIONI AGONISTICHE: La piazza del paese (a 1118 m s.l.m.) sarà il fulcro dell’evento, con aree sport, pareti di arrampicata, eventi, stand enogastronomici e molto altro. Sarà possibile anche praticare yoga e fitness e partecipare a varie escursioni guidate gratuite, in programma domenica 2 luglio.

TZIMBAR RACE, UN RICHIAMO ALLA STORIA: Torna sabato 1 luglio, invece, la sfida della Tzimbar Race, che significa “Gara Cimbra”, che prende il nome dall’antico popolo di origine bavarese che ha abitato per primo l’altipiano dei Monti Lessini. Una gara di trail running sostenuta da Scott e Birra Cimbra che viene proposta in 4 versioni: la prima è la Original, una competizione unica in Italia di due frazioni con trail running e 4 “prove cimbre”, che unisce la splendida natura del Parco Naturale della Lessinia alle tradizioni della popolazione Cimbra, ovvero prove di forza e abilità tipiche delle popolazioni di montagna.

La “Tzimbar” propone inoltre tre versioni di solo trail running: la prima da 15km, la seconda da 36km con 1650 mt di dislivello positivo (2 punti ITRA), e un nuovo percorso da 54km con 2300 mt di dislivello (3 punti ITRA). Una sfida da non perdere quindi, per veri runners!

Sono aperte le iscrizioni sul sito www.altalessiniaoutdays.it

BABY TZIMBAR RACE, LA GARA PER PICCOLI “CIMBRI”: Anche quest’anno ritorna la Baby Tzimbar Race, un momento di sport e divertimento che ripropone la corsa e le prove “cimbre” della mitica Tzimbar Race Original in una versione “baby” per bambini e ragazzi dai 7 agli 11 anni (Scuola Primaria). La prima parte della gara prevede 1 km di corsa nei dintorni del Paese, e poi a seguire le 4 prove: spostare il fieno, trasportare l’acqua, trasportare la legna, prova di equilibrio sui tronchi.

La partecipazione alla Baby Tzimbar Race è gratuita ed è sostenuta da Tecnocasa Lessinia. L’iscrizione è obbligatoria e disponibile sul sito www.altalessiniaoutdays.it

TORNA LA 4° MARCIA PODISTICA DELL’ALTA LESSINIA: Dopo alcuni anni di stop, ritorna nel programma degli Outdays la 4° edizione della marcia non competitiva, affiliata UMV (Unione Marciatori Veronesi) denominata Tzimbar Marathon. Si tratta infatti di una corsa ludico motoria in programma domenica 2 luglio alle ore 8:30 che si sviluppa su due percorsi da 7 e da 15 km tra contrade e sentieri, in un contesto naturale affascinante, con partenza libera e la classifica senza cronometraggio. La Marcia dell’Alta Lessinia è sostenuta da Frantoi Redoro ed è perfetta per tutti coloro che desiderano cimentarsi in una corsa sui sentieri della Lessinia senza però essere degli atleti professionisti.

Lo slogan di AltaLessinia Outdays è semplice: divertirsi e fare sport all’aria aperta, valorizzare la montagna di Verona e i suoi paesaggi rurali, e riscoprire il rapporto con la natura e l’ambiente circostante. Senza dimenticare l’enogastronomia e l’intrattenimento, che rendono questo evento un weekend di sicuro interesse per tutta la famiglia.

UN EVENTO ATTENTO ALLA SOSTENIBILITÀ: Un evento organizzato nel cuore del Parco Naturale della Lessinia non può che avere profondo rispetto per l’ambiente circostante: per questo l’organizzazione si è da sempre impegnata nell’adottare metodi organizzativi attenti e responsabili, che tutelino l’ambiente nel rispetto delle generazioni future. La creazione del valore deve pertanto essere intesa nell’ottica della condivisione e della continuità, ampliando l’accessibilità all’evento a tutte le persone e, parallelamente, contribuendo a uno sviluppo sociale. È prestata particolare attenzione ai principi di gestione responsabile dell’evento e delle sue risorse, integrità, trasparenza e inclusività nei confronti di tutti gli interlocutori coinvolti nell’organizzazione e nello svolgimento della manifestazione.