Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dall'8 al 10 marzo 2024

Ancora una fine settimana con tantissimi eventi in città e nella provincia veronese. Vediamo di seguito le migliori iniziative in calendario dall'8 al 10 marzo 2024.

L'EVENTO TOP

Riapre il Parco Giardino Sigurtà

Riaprono i battenti del Parco Giardino Sigurtà a Valeggio sul Mincio: appuntamento per venerdì 8 marzo, giorno della Festa della Donna, per l’inizio della stagione 2024 che terminerà domenica 10 novembre. Una riapertura che avviene in concomitanza della Giornata internazionale della donna e per l’occasione il Parco omaggia l’entrata a tutte le visitatrici.

MANIFESTAZIONI

Model Expo Italy

Il 9 e 10 marzo Veronafiere torna ad ospitare Model Expo Italy, la manifestazione numero uno in Italia per il mondo del modellismo che si è consolidata negli anni come una due giorni dedicata al divertimento, un’occasione per trascorrere un felice weekend in famiglia o con gli amici. Model Expo Italy con un calendario di oltre 200 eventi, tra laboratori interattivi e spettacoli, olre 500 espositori tra aziende ed associazioni e 7 aree tematiche, è un appuntamento fisso nell’agenda degli appassionati del settore.

Cerea Comics&Games

Fiere Del Fumetto presenta Cerea Comics&Games, che si terrà il 9 e il 10 marzo a Cerea presso l'Area Exp: la fiera della cultura pop unisce a Cerea neofiti, nostalgici e cultori di videogiochi, illustrazioni, fumetti, figurine, gadget, cosplay e storia della tv. Quest’anno, a firmare il manifesto è Manuel Ricci, illustratore a tutto tondo. La quarta edizione di Cerea Comics&Games è piena di ospiti speciali, tra questi Pino Insegno, Rocco Siffredi, Danilo Bertazzi e Giovanni Muciaccia.

Rally del Bardolino

Il Rally del Bardolino è in programma per l'8 e il 9 marzo 2024. L'evento, valido sia come Rally del Bardolino moderno che Rally del Bardolino Historic, al quale si aggiungerà in coda anche l’11esimo Due Valli Classic organizzato dall’Automobile Club Verona, si prepara a scaldare ulteriormente gli animi degli appassionati.

Passion Art Tattoo Convention

A Verona un evento per tutti con un ricchissimo programma di arte e tattoo: "Passion Art Tattoo Convention". L’eccellenza del food italiano incontra l’eccellenza del tatuaggio artistico. Cento artisti del tattoo ti aspettano da Eataly Verona per tatuarti.

Claire Fontaine

Per festeggiare e avvicinare i giovani all’arte, Palazzo Maffei Casa Museo offre un evento inaugurale aperto alla città, la sera del 9 marzo, con dj set e aperitivo, (prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti) in cui poter vedere da vicino l’opera e incontrare gli artisti che, rinunciando alle loro individualità, hanno dato vita a Claire Fontaine.

Weekend enologico in Valpolicella

La cantina Vogadori apre le porte per un weekend esclusivo di degustazioni il 9 e 10 marzo, è l’occasione ideale per scoprire perché l'Amarone è un vino così famoso e per presentarvi il Raffaello, il vino dedicato al papà.

Sfilate di carnevale in provincia

Nuovo weekend ricco di appuntamenti carnevaleschi nella provincia scaligera: sabato 9 marzo è in programma una sfilata a San Gregorio di Veronella alle ore 20, mentre domenica 10 marzo gli eventi da non perdere saranno a Casaleone alle ore 14.30, quindi a Veronella sempre alle 14.30 e a Lugagnano di Sona alle ore 14.

Villaggio di Carnevale

A Verona torna il "Villaggio delle Tradizioni" nel Giardino d’Estate fino al 17 marzo. Nella tensostruttura riscaldata si terranno i festeggiamenti all'insegna del Carnevale veronese con numerosi, imperdibili appuntamenti, studiati e dedicati ai cittadini nelle diverse fasce di età, in particolare alle famiglie.

MUSICA

I concerti alle Cantine de l'Arena

Tutte le serate sono ad ingresso libero:

Venerdì 8 marzo "Sir" Oliver Mally's Italian Job (Blues) - "Sir" Oliver Mally è senza dubbio uno dei più importanti e conosciuti musicisti blues austriaci. Ha suonato in migliaia di concerti con i Blues Distillery, l'Oliver Mally Group e con collaboratori come Ian Siegal, Roberto Luti e Steve James.

Domenica 10 marzo Castelli - Ponchiroli Quartet "Songs for a desert island" (Jazz) - Un viaggio sonoro in equilibrio tra improvvisazione jazzistica e sonorità cameristiche attraverso i grandi compositori di estrazioni ed epoche molto diverse tra loro.

Voltavia

Al ristorante Trend-Up di Negrar, in occasione della Festa della Donna, grande appuntamento di musica live con i Voltavia. La serata si prospetta veramente speciale, con un'armoniosa fusione tra il desiderio di divertirsi e l'energia della musica dal vivo.

Session Americana

Il Giardino 2.0 Music Club a Sona ospita una delle band emblema del bluegrass mondiale che festeggia vent'anni di attività presentando l'ultimo disco "The Rattle and The Clatter" nella serata di venerdì 8 marzo.

TEATRO

Non hanno un amico

Grande appuntamento al Teatro Nuovo di Verona il 9 marzo con Luca Bizzarri, per lo spettacolo (fuori abbonamento della rassegna Divertiamoci a Teatro) "Non hanno un amico". Uno spettacolo teatrale di e con Luca Bizzarri, scritto con Ugo Ripamonti, ispirato all’omonimo podcast edito da Chora Media.

Lili Elbe Show

La grande danza rimane protagonista al Teatro Ristori di Verona con un’altra imperdibile serata. Venerdì 8 marzo ad incantare il pubblico due tra i più gettonati ballerini e coreografi del panorama nazionale: Simone Repele e Sasha Riva in "Lili Elbe Show", storia del pittore paesaggista danese Einar Wegener e della moglie, la ritrattista Gerda Wegener.

Chi è io?

Fino all'8 marzo al Teatro Nuovo di Verona, per la rassegna Divertiamoci a Teatro, va in scena lo spettacolo "Chi è io?" con Francesco Pannofino. Testo e regia: Angelo Longoni.

Funambole

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’8 marzo il Cinema Teatro Astra cede il palco a tre donne, alla loro storia e alla loro esperienza di vita. Sono le protagoniste di "Funambole", una produzione di Matrice Teatro, di e con Virginia Cimmino, Claudia Perossini e Giorgia Fasce.

Equitalia

Drammatico, ironico, preso dalla vita e messo su un palcoscenico. Al Teatro Peroni di San Martino Buon Albergo, sabato 9 marzo, una pièce dolceamara che racconta la storia di una coppia la cui passione ed entusiasmo sono stati lentamente corrosi dagli anni, dagli obblighi, dalle incombenze. Una coppia che, prima di annegare tra le liti, i debiti e la rabbia, decide di fare un gesto rivoluzionario.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Drive-Away Dolls - «Film diretto da Ethan Coen, racconta la storia di Jamie (Margaret Qualley), uno spirito libero in crisi dopo la fine della relazione con la sua ex ragazza, e della sua amica Marian (Geraldine Viswanathan), che al contrario di lei è molto pudica, ma ha anche un gran bisogno di rilassarsi. Le due si mettono alla ricerca di un nuovo inizio per entrambe e decidono di intraprendere un viaggio alla volta di Tallahassee, in Florida». Regia: Ethan Coen.

«Film diretto da Ethan Coen, racconta la storia di Jamie (Margaret Qualley), uno spirito libero in crisi dopo la fine della relazione con la sua ex ragazza, e della sua amica Marian (Geraldine Viswanathan), che al contrario di lei è molto pudica, ma ha anche un gran bisogno di rilassarsi. Le due si mettono alla ricerca di un nuovo inizio per entrambe e decidono di intraprendere un viaggio alla volta di Tallahassee, in Florida». Regia: Ethan Coen. Un Altro Ferragosto - «Il film diretto da Paolo Virzì, ci riporta sull'Isola di Ventotene. Nell'estate del 1996, Cecilia Sarcoli (Laura Morante) rimase incinta di Sandro Molino (Silvio Orlando) ed ebbero un figlio, Altiero Molino che oggi ha ventisei anni. Il giovane Altiero è un imprenditore digitale e si è sposato con un fotomodello. Questo Ferragosto lo passeranno sull'amata isola del padre che è molto malato». Regia: Paolo Virzì.

MOSTRE

Oltre Caroto. Il disegno sotto il colore

Verona rende ancora omaggio a Giovanni Caroto con una mostra che va a scavare nel processo creativo e le caratteristiche tecniche della pittura dell’artista veronese. Dal 19 gennaio e fino al 7 aprile 2024 al Museo degli Affreschi "G. B. Cavalcaselle" alla Tomba di Giulietta si può infatti visitare la mostra "Oltre Caroto. Il disegno sotto il colore", a cura di Luca Fabbri, Monica Molteni, Giulia Adami.

Festival I Love Photography

Dall'8 al 10 marzo, con ingresso gratuito previa registrazione sul sito, il festival promette di essere un punto di incontro imperdibile per appassionati, professionisti e curiosi del settore fotografico. Le finalità del Festival I Love Photography sono legate, non solo alla divulgazione fotografica, ma anche alla raccolta fondi per il FAI (Fondo Ambiente Italiano) delegazione di Verona, con la battuta all’asta benefica delle opere esposte.

Andrea Gabutti - S.T.

Kromya Art Gallery presenta una nuova mostra personale dell'artista svizzero Andrea Gabutti (Manno, Cantone Ticino, 1961) dal 9 marzo al 20 aprile 2024 nella sede di Verona, con un significativo corpus di opere inedite. Intitolata S.T. (senza titolo come da consuetudine per l'artista), la mostra offre una panoramica dei temi e delle tecniche ricorrenti nella ricerca di Gabutti attraverso 25 opere su tela e su carta, molte delle quali di grandi dimensioni e mai esposte prima.

Intorno alla felicità

Opere che parlano di un amore infinito per la luce, i colori e la natura, un tributo di arte alla felicità. Espone da sabato 2 marzo al 9 giugno 2024, nella Palazzina Storica di Peschiera del Garda, Athos Faccincani, artista di rara sensibilità, in grado di dare vita al buio con pennellate di poesia intensa.

Maria Callas e Verona

La Divina e Verona, tutta una storia da raccontare e celebrare. Riferimento di tutti gli appassionati del bel canto, Maria Anna Cecilia Sofia Kalogeropoulos, in arte Maria Callas, ha debuttato a Verona nel 1947 e qui ha vissuto fino al 1954. Nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della nascita, il 2 dicembre 1923, Verona prosegue nel dedicarle particolare attenzione attraverso una grande mostra, in programma dal 12 gennaio al 28 marzo 2024 negli spazi del Conservatorio “E. F. Dall'Abaco”, interamente dedicata a lei e al suo importante legame con la città.

Torn Curtain. Buongiorno, buonasera

Dal 10 febbraio al 4 maggio 2024 la galleria Studio la Città presenta una mostra misteriosa e inconsueta, un sincopato duetto tra i curatori e il pubblico, in cui vanno in scena dialoghi impossibili tra vari attori protagonisti. Oltre 60 le opere esposte tra cui un affondo sugli anni ’80, la fotografia e la moda, artisti internazionali e nudi ad inchiostro legati, slegati, ai mondi fragili della ceramica, dei paesaggi del ‘900, delle opere astratte, così come incisioni e disegni pieni di mistero e di apocalisse.

L'attesa

Dal 9 marzo al 9 maggio 2024, presso gli ambulatori della Casa di Salute Verona (ex Utap) in Via Bramante 15 a Verona, ci sarà una nuova iniziativa per portare arte e bellezza negli ambienti dedicati alla cura. Verrà inaugurata la mostra dal titolo: "L'attesa". L’esposizione, attraverso opere pittoriche e fotografiche, ha l’intento di restituire la tensione che permea la nostra vita nell’attesa.

Immagini di terracotta

Offerte nei santuari, richieste di grazia agli dei oppure omaggio per una grazia già ricevuta. A questo erano destinate le teste o mezze teste maschili e femminili realizzate in terracotta e protagoniste della mostra temporanea allestita dall'8 novembre 2023 fino al 6 ottobre 2024 al Museo Archeologico al Teatro Romano. Un nuovo percorso espositivo, a cura di Margherita Bolla. Una ricca collezione di 380 figure di terracotta, conservate negli archivi del Museo e solitamente non esposte al pubblico. Immagini provenienti dal territorio veronese e appartenenti a collezioni private poi confluite nei Musei Civici di Verona.

CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA

"CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA", a cura di Patrizia Nuzzo (curatrice responsabile collezione d’arte moderna e contemporanea), è aperta al pubblico dal 7 ottobre 2023 al 6 ottobre 2024 per offrire un nuovo viaggio esperienziale incentrato sull’elemento dell’aria, inteso nella duplice valenza di principio generativo o distruttivo. Un percorso che, dall’unico frammento dell’opera di Anassimene di Mileto (586 a.C. - 528 a.C.), trova il suo sviluppo per diventare mostra in occasione del terzo appuntamento dedicato al contemporaneo della GAM di Verona.

Giulio Paolini Et in Arcadia Ego

L’inedito progetto di Giulio Paolini dal titolo "Giulio Paolini Et in Arcadia Ego", realizzato alla Galleria d’Arte Moderna, a cura di Patrizia Nuzzo e Stefano Raimondi, è un progetto che vede insieme i Musei Civici - Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e ArtVerona, per un format appositamente studiato per gli spazi della GAM, che dal 15 ottobre 2023 al 25 agosto 2024, a Palazzo della Ragione, presenta al pubblico gli elementi chiave della ricerca dell’artista, in cui lavori inediti, concepiti per il museo veronese, dialogano con opere della collezione pubblica, come "L’apparizione della Vergine" dello stesso Paolini, presente nella raccolta civica dal 2002.

Afghanistan: Rose sotto le Spine

Dal 6 al 17 marzo ad Aquardens è visitabile la mostra fotografica "Afghanistan: Rose sotto le Spine" dell'artista Oriane Zérah, fotografa eclettica, creativa, che con i suoi scatti racconta il rapporto del paese e dei suoi abitanti con la natura e la bellezza. L’Afghanistan negli ultimi quarant'anni è stato dilaniato da conflitti continui e il trait d’union di natura, arte, popolazione rappresenta un nuovo modo di parlare del paese con le sue bellezze e le sue contraddizioni.

Provengo da dove mi trovo

Dal 9 marzo al 31 maggio 2024 una nuova mostra di Fabio Sandri alla galleria Artericambi dal titolo "Provengo da dove mi trovo", a cura di Luca Panaro. Per l’occasione l’artista propone l’installazione di opere recenti, quattro sculture-dispositivo pensate appositamente per il luogo e capaci di mettersi in relazione col pubblico partecipante.