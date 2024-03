All'Area Exp arriva "Cerea Comics&Games": tra gli ospiti Rocco Siffredi, Pino Insegno e Giovanni Muciaccia

Fiere Del Fumetto presenta Cerea Comics&Games, che si terra? il 9 e il 10 marzo 2024 a Cerea, in Area EXP: la fiera della cultura pop unisce a Cerea neofiti, nostalgici e cultori di videogiochi, illustrazioni, fumetti, figurine, gadget, cosplay e storia della tv. Quest’anno, a firmare il manifesto e? Manuel Ricci, illustratore a tutto tondo. La quarta edizione di Cerea Comics&Games e? piena di ospiti speciali, tra questi Pino Insegno, Rocco Siffredi, Danilo Bertazzi e Giovanni Muciaccia. Di seguito il programma in dettaglio.

Sabato 9 marzo

Sabato 9 marzo alle 14, ad aprire le danze, sara? lo spettacolo della cantante Elisa Rosselli dedicato alle avventure delle magiche fatine del Winx Club. A proseguire, il doppiatore Pietro Ubaldi (voce di Doraemon, Patrick Stella, Taz...) e i cantanti Stefano Bersola e Letizia Turra? saranno i protagonisti di DisneiAmo, lo show per tutti gli amanti della Disney, che sara? in scena sabato 9 marzo dalle 15 sul palco principale.

DisneiAmo e? uno show live frizzante e interattivo, impostato sulla straordinaria direzione artistica di Giorgia Vecchini, che ripercorre i piu? grandi capolavori animati creati dal papa? di Topolino dal 1937 fino ai nostri giorni, tra medley, sketch e canzoni indimenticabili che hanno fatto sognare intere generazioni.

Alle ore 16, direttamente da Bim Bum Bam, arriveranno sul palco i mitici conduttori Roberto Ceriotti - conosciuto anche come Bat-Roberto - e Carlotta Brambilla, per rivivere i pomeriggi passati davanti alla Tv dei Ragazzi grazie al talk ricco di racconti, video esclusivi e tanta nostalgia! Alle ore 17 arrivera? un ospite di eccezione: a Cerea Comics&Games ci sara? l’intervista a Pino Insegno, conduttore, attore di formazione teatrale e doppiatore iconico cui voce anima personaggi come Aragorn nel. Signore degli Anelli e Stan Smith di American Dad!. La sua interpretazione ci fa ridere ed emozionare doppiando attori fantastici come Will Ferrell, Jamie Foxx e Sacha Baron Cohen. Per chiudere in bellezza, alle ore 19 prendera? il via il Saturday After Party, dove si potra? entrare gratuitamente al padiglione dedicato al comfort food e divertirsi con un DJ set.

Domenica 10 marzo

Domenica 10 marzo si iniziera? con “Il Pianista degli Anime” Edoardo Brugnoli, che si esibira? live per farci emozionare e divertire con la sua inseparabile tastiera per riprodurre le sigle piu? belle degli anime di ieri e di oggi. A partire dalle ore 13, sempre sul palco principale. Successivamente, sul palco arrivera? Adrian Fartade, YouTuber che si occupa di divulgazione scientifica e che tratta temi di scienza ed astronomia con un occhio di riguardo per le nuove generazioni. Il suo show, che avra? luogo alle ore 14, trattera? di alieni, fantasmi e altre leggende “metro-spaziali”.

Il pomeriggio continuera? con l’omaggio alla tv per bambini e ragazzi: alle ore 15, lo special guest di Cerea Comics&Games sara? il talentuoso autore televisivo Danilo Bertazzi, che ricordano tutt? come Tonio Cartonio, nel suo intramontabile programma La Melevisione. Alle ore 16, invece, il protagonista del talk sara? Giovanni Muciaccia, il presentatore di Art Attack, uno dei programmi della televisione italiana per ragazzi piu? seguiti dai millennials e gen z.

Spostandosi dalla tv per bambini all’intrattenimento per adulti, alle ore 17 arrivera? sul palco l’icona pop Rocco Siffredi, di nuovo al centro dell’attenzione per la nuova serie Netflix a lui dedicata e intitolata Supersex. Si parlera? di come l’entertainment 18+ si intreccia con le sottoculture geek, e non solo. L’animazione di BHC COSPLAY curera? tutti i panel sul palco principale e i meet&greet che si terranno dopo ogni spettacolo.

Nell’intento di Cerea Comics&Games c’e? anche la volonta? di proporre al pubblico di fare esperienze attive: per tutto il weekend, in collaborazione con GAME OVER COMPUTER, EGA EVENT e WLT GAMING, nell’AREA GAMING si potra? provare gratuitamente videogiochi PC da gaming e console next generation con i migliori titoli e mettersi alla prova con molteplici e-sports. Menzione speciale va ai cabinati dei videogiochi anni’80 di Arcade Story e alla realta? virtuale di VRClub Italy.

Per la prima volta, a Cerea Comics&Games arriveranno anche le Olimpiadi Robotiche, una competizione fra gli studenti degli istituti superiori di eta? compresa tra i 12 e i 18 anni. Ci saranno, inoltre, associazioni ludiche e sportive che accresceranno l’impatto culturale di Cerea Comics&Games: a tal proposito, si segnalano la presenza di Antique Laboratory Cosplay, Multiverso Cosplay, Ghostbusters Italia, DolomitiNerd, Game Wardens Cerea, La Forgia dei Mondi. Da non perdere lo stand GameTrade Distribuzione per provare gratuitamente i giochi di carte collezionabili di Dragon Ball Super, ONE PIECE Piece e DIGIMON. Ci sara? spazio anche per il KPOP a cura di KST - KPOP SHOW TIME e, infine ma non per importanza, non mancheranno gli stand fotografici di AIFA COSPLAY.

Informazioni e contatti

La prevendita? online di Cerea Comics&Games 2024 e? gia? attiva, ed e? possibile fare un abbonamento. Per ulteriori aggiornamenti, si invita a seguire il blog di Fiere Del Fumetto: https://www.fieredelfumetto.it/.

Rocco Siffredi x Cerea Comics & Games / Locandina ufficio stampa Cerea Comics&Games