A Porta Palio "I Love Photography, International Photo Festival"

Il Festival punta molto sui fotografi emergenti, creando un contenitore in cui esporre, migliorare ed incontrarsi offrendo un'esperienza immersiva nel mondo della fotografia. Con ingresso gratuito previa registrazione sul sito www.iLovePhotography.eu, il festival promette di essere un punto di incontro imperdibile per appassionati, professionisti e curiosi del settore fotografico. Le finalità del Festival I Love Photography sono legate, non solo alla divulgazione fotografica, ma anche alla raccolta fondi per il FAI (Fondo Ambiente Italiano) delegazione di Verona, con la battuta all’asta benefica delle opere esposte.

L'evento prenderà il via l'8 marzo dalle 18 alle 20 con la grande apertura e la presentazione della mostra dal titolo “Madre Terra", che esporrà le opere dei fotografi: Giulia Adami, Cristina Barbieri, Anna Bertocchi, Maurizio Canu, Sara Cappelletti, Andrea Malizia, Pietro Pellini, Fabio Viganò e Mattia Zaldini. La serata sarà arricchita dall'AperiFoto, un momento conviviale per gli ospiti, e da una sessione fotografica gratuita "Ritratto di Donna" a cura di Giulia Adami e Pietro Pellini, dedicata a celebrare la bellezza femminile attraverso l'arte fotografica.

Il 9 marzo, dalle 10 alle 20, la mostra sarà nuovamente aperta al pubblico. La giornata sarà scandita da workshop fotografici gratuiti, tra cui "Comporre un Paesaggio", "Il Ritratto Fotografico" e "Smartphone Photography", pensati per fotografi di ogni livello. Il pomeriggio vedrà l'organizzazione di un'asta benefica a favore del FAI (Fondo Ambiente Italiano) Delegazione di Verona, seguita da un altro momento di socializzazione con l'AperiFoto.

Il festival concluderà i lavori il 10 marzo, con l'ultima apertura della mostra dalle 10 alle 18. La giornata sarà ricca di attività, inclusi workshop, una maratona fotografica per le vie della città e l'attesa asta benefica seguita dalle premiazioni dei partecipanti alla maratona fotografica. La serata si concluderà con i saluti finali da parte di tutti i volontari di "I Love Photography".

Invitiamo tutti gli appassionati di fotografia a registrarsi per partecipare a questo evento gratuito. "I Love Photography 2024" non è solo un'occasione per ammirare opere di talento, ma anche un'opportunità per imparare, condividere esperienze e supportare iniziative benefiche. Non perdete l'opportunità di essere parte di questa celebrazione della fotografia a Verona. Per maggiori informazioni e per la registrazione, visitate il nostro sito web www.iLovePhotography.eu.

I Love Photography 2024 / Locandina via ufficio stampa