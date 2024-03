Weekend enologico in Valpolicella: scopri l'Amarone e il Raffaello di Vogadori

Amanti del vino, preparatevi! La cantina Vogadori apre le porte per un weekend esclusivo di degustazioni il 9 e 10 marzo, è l’occasione ideale per scoprire perché l'Amarone è un vino così famoso e per presentarvi il Raffaello, il vino dedicato al papà.

Cosa C'è in Serbo:

Esplorazione dell'Amarone: Un tuffo nei sapori intensi dell'Amarone con degustazioni e tour guidati. Preparati per un'avventura che delizierà il tuo palato!

Tour dietro le Quinte della Cantina: Una passeggiata dietro le quinte della nostra cantina, dalla vigna alla bottiglia. Scopri i segreti del nostro processo di produzione.

Quando e Dove:

Quando: 9 e 10 Marzo

Orari: 10.30 e 15

Dove: Cantina Fratelli Vogadori, Via Vigolo 16, Negrar di Valpolicella 37024 (VR) www.vogadorivini.it

Come Partecipare: le prenotazioni sono aperte, ma i posti limitati. Contattaci via whatsapp 00393289417228 o scrivici alla mail info@vogadorivini.it.

Cosa Rende Speciale Questo Weekend:

Vini che faranno festa sulle tue papille gustative

Olio Extravergine di Oliva

Atmosfera rilassata e divertente

Assicurati il tuo posto in anticipo per questa esperienza unica! Unisciti a noi per un fine settimana all'insegna del buon vino, della scoperta e della tradizione vinicola della Valpolicella. Vogadori ti aspetta per farti vivere un'esperienza enologica straordinaria.

Foto ufficio stampa Cantina Fratelli Vogadori