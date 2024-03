Al Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto lo spettacolo "Funambole"

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’8 marzo il Cinema Teatro Astra cede il palco a tre donne, alla loro storia e alla loro esperienza di vita. Sono le protagoniste di “Funambole”, una produzione di Matrice Teatro, di e con Virginia Cimmino, Claudia Perossini e Giorgia Fasce. Giovanna, Aurora e Rita hanno firmato un accordo ai tempi della scuola: fra quindici anni si ritroveranno nel luogo dove sono cresciute, per raccontarsi le esperienze che le hanno portate ad essere quelle che sono oggi: donne coraggiose, sempre in equilibrio su una sinusoide.

Ne scaturisce un dialogo che è al contempo intimo e corale, che racconta tre donne, ma anche dei mondi che esistono attorno ad esse, e che tocca tutte le corde dell’animo, fra sorrisi e commozione. Con leggerezza, ma anche con delicatezza, si affrontano esperienze comuni al mondo femminile, tra tabù da sfatare e nodi da sciogliere attraverso l’arma potente della condivisione. “Funambole” rientra fra gli spettacoli interessati dalla promozione Giovani a Teatro con 1 euro.

Ridotto dell’Astra

Alle ore 23, dopo lo spettacolo “Funambole”, la serata prosegue nel ridotto dell’Astra, con le chitarre di Marco e Giuseppe Tattoli che si alterneranno in una serie di improvvisazioni, accompagnando dolcemente il pubblico in un concerto magico, un autentico viaggio fatto di suoni e melodie estemporanee.

Teatro Famiglie

La stagione del teatro famiglie, che ha riscosso un successo oltre le aspettative, si conclude domenica 10 marzo con “L’Usignolo”, spettacolo prodotto da Teatro di Carta, con Marco Vergati, che cura anche la regia insieme a Chiara Carlorosi. Tra le tante attrattive degli splendidi giardini imperiali, una supera tutte le altre: il canto dell’usignolo, talmente soave da sciogliere le lacrime dell’Imperatore. L’usignolo, però, viene sostituito da un uccellino meccanico e dimenticato. Quando la macchina si rompe, sarà proprio il canto dell’usignolo a salvare il sovrano, gravemente malato.

Biglietteria

La biglietteria del Teatro Astra sarà aperta il lunedì e il mercoledì dalle 17 alle 18.30. Informazioni sul sito www.cinemateatroastra.it; ai numeri 045 9250 825 | 392 7569 300 scrivendo a info@cinemateatroastra.it

Funambole al Cinema Teatro Astra / foto ufficio stampa Cinema Teatro Astra