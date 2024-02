Visita guidata a Verona: "Sotto...Sottoriva"

c. Accompagnati da una guida scoprirete come Sottoriva meriti il nome che ha, come i vo' si siano trasformati nel tempo e come la toponomastica ci ricordi le attività che vi si svolgevano. Una via con la sua quotidianità raccontata da Berto Barbarani la cui casa natale non è lontana. In esclusiva andremo in cunicoli sotterranei per scoprire una parte di Verona persa per sempre. Con un goto di vino in mano infine conosceremo le osterie che erano numerosissime.

Appuntamento 9 marzo, ore 17.30 Ponte Pietra lato città, sotto la torretta.

Durata 1 ora e 30

Costo 10 euro compreso 1 bicchiere di vino

Prenotazione obbligatoria per mail info@infoverona.it o whatsapp 339 8717091

Foto: Associazione Guide Turistiche Ippogrifo