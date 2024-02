Visita guidata: "Belli dentro: il sacello di Teuteria e Tosca e il battistero di San Giovanni in fonte"

Brutti fuori, belli dentro! Affacciati rispettivamente su piazza Santi Apostoli in corso Cavour e su piazza Vescovado, il sacello delle sante Teuteria e Tosca e il Battistero di San Giovanni in Fonte non avranno destato la vostra attenzione coi loro muri di anonimi mattoni. Eppure il loro interno è ricco di charme: le piccole dimensioni danno loro intimità, la sobria decorazione è particolarmente vicina ai gusti estetici attuali, le storie dei santi protagonisti raccontate con il brio e l’ingenuità degni di una moderna graphic novel.

Sabato 9 marzo ore 10

Punto di incontro: piazza Santi Apostoli

Contributo richiesto: 12 euro a persona

Prenotazione obbligatoria: 3489034238 (anche Whatsapp)

Foto Valeria Biasi